Namentenga : La première télévision en ligne, « La Voix de Boulsa », officiellement lancée

Boulsa, 3 nov. 2025 (AIB) – Le Président de la délégation spéciale (PDS) communale de Boulsa, Issaka Sangla, a présidé, le vendredi 31 octobre 2025, la cérémonie de lancement officiel de la première télévision en ligne de la commune, dénommée « La Voix de Boulsa », en présence des autorités provinciales. Selon son promoteur, Jean Paul Sawadogo, ce nouveau média vient renforcer le paysage médiatique local.

Longtemps annoncée, « La Voix de Boulsa », première télévision en ligne de la commune, a été officiellement lancée sous la présidence du PDS Issaka Sangla, en présence des corps constitués de la province du Namentenga.

M. Sangla a félicité le promoteur pour cette initiative qui contribue à diversifier et à dynamiser la scène médiatique locale.

Il l’a encouragé à jouer pleinement le rôle d’un média citoyen, en informant, éduquant, sensibilisant et conscientisant les populations, tout en œuvrant pour le développement de la province à travers des programmes riches et variés.

Très ému par la forte mobilisation autour de l’événement, Jean Paul Sawadogo, enseignant de profession et président de la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne (CNAVC) du Namentenga, a promis de s’investir pleinement dans la réussite de ce projet. Il a également invité la population à s’approprier cette télévision en ligne et à en faire un outil de promotion de leurs activités respectives.

La cérémonie de lancement diffusée en direct, s’est achevée dans une ambiance conviviale par un toast et des félicitations adressées au promoteur.

