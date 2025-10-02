BURKINA-NAMENTENGA-DELEGATION-SPECIALE-ENCHANGES

Namentenga : La délégation spéciale de Boulsa échange sur la vie de la commune

Boulsa, 2 oct. 2025 (AIB)- Les membres statutaires de la délégation spéciale communale de Boulsa ont échangé le samedi 25 septembre 2025, lors de leur troisième session ordinaire sur la vie de la commune. La rencontre a été présidée par le président de la délégation spéciale de Boulsa, Issaka Sangla.

Plusieurs délibérations portant notamment sur le foncier, l’élaboration des chartes des villages de Sonrin et de Kognéré étaient au menu des échanges, lors de la troisième session ordinaire, des membres statutaires de la délégation spéciale communale de Boulsa.

Il a été question de la taxe sur l’occupation des domaines publics (ODP),de la location des boutiques de la commune à 5 000 FCFA le mois, du montant des taxes sur le prélèvement des agrégats, des modalités d’acquisition d’un vidangeur et des autorisations d’ouverture de débits de boissons.

Pour l’occasion, les participants se sont appesantis sur la vie de la commune et ont formulé des recommandations pour sa bonne marche.

L’élaboration des chartes des villages de Sonrin et de Kognéré, facilitées par l’ONG Vétérinaire sans frontière (VSF) a été adoptée à l’unanimité des 17 votants.

Ces chartes permettront aux villages de disposer de façon consensuelle et concertée des espaces de pâturage et de pistes à bétail bien définis.

« Cette phase pilote pourrait s’étendre à d’autres localités qui exprimeraient le besoin à la suite des résultats de cette phase pilote », a indiqué le superviseur de VSF basé à Kaya, Lassané Ouédraogo.

Les membres ont également instruit le correspondant de l’Agence d’information du Burkina (AIB) de renseigner la délégation spéciale des modalités d’acquisition d’une fréquence radio.

Les débats ont porté aussi, entre autres, sur les reformes dans les systèmes d’éducation et d’enseignement respectivement au primaire et au secondaire, à la sécurité routière, à l’incivisme, à l’occupation illégale des domaines publics, à la poursuite du processus de lotissement des 125 parcelles de la zone économique.

Le PDS de la commune de Boulsa, Issaka Sangla a remercié les membres pour la qualité des échanges lors de la rencontre.

M. Sangla a félicité l’ONG VSF pour son soutien à l’élaboration des deux chartes foncières et a souhaité que les résultats de la phase pilote soient satisfaisants afin que les autres villages de la commune puissent en bénéficier.

La délégation spéciale de Boulsa compte renforcer la nutrition, la culture, l’hygiène et assainissement, la culture avec son budget de 2026.

