Burkina- Namentenga-Tenue-Session-ordinaire

Namentenga : La COPROSUR tient sa 1re session ordinaire de l’année.

Boulsa, 25 juil. 2025 (AIB)- Le président du Conseil provincial de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (COPROSUR) du Namentenga, Adama Conseiga, a dirigé les travaux de la 1ère session ordinaire du COPROSUR, ce 24 juillet 2025 sur le point des interventions des partenaires humanitaires dans la province.

La 1re session du COPROSUR a permis de présenter aux membres le Projet d’appui des Déplacées internes et le Renforcement de la Résilience des Communes d’accueil (PDICA) afin de connaitre davantage sa composition et son fonctionnement et de formuler des recommandations pour améliorer la réponse humanitaire aux personnes déplacées internes.

« Le COPROSUR fonctionne bien dans le Namentenga et les sessions sont régulièrement tenues » s’en félicite le président, Adama Conseiga.

Le COPROSUR, structure à vocation sociale et humanitaire a pour mission de travailler à la prévention des catastrophes et de gérer les secours d’urgence et de réhabilitation. Les communications suivies d’échanges respectivement présentés par le directeur provincial en charge de l’action humanitaire Norègma Ouédraogo, le haut-commissaire Adama Conseiga et le conseiller technique du PDICA Joel Sakandé. Ce qui a permis aux participants de comprendre les statuts et règlements du projet PDICA.

Les préfets, présidents des délégations spéciales des communes de la province, chacun en ce qui le concerne, a présenté l’état des lieux de la situation humanitaire de son entité respective.

Sur l’ensemble des communications, les participants ont été unanimes que c’est la commune de Zéguédéguin qui a besoin de beaucoup plus d’accompagnement en vivres et mérite par conséquent une attention particulière.

Saisissant l’opportunité, les participants ont également échangé, entre autres préoccupations, sur la voie à suivre pour obtenir des données statistiques du CONASUR, la conduite à tenir en cas de pluie, etc.

Ils ont par ailleurs invité l’entreprise en charge de la construction et du bitumage de la route Boulsa Kalwartenga à diligenter la procédure pour finir les travaux à bonne date. Les partenaires au développement ont été aussi sollicités à faciliter les tenues des conseils départementaux de secours d’urgence et de réhabilitation (CODESUR) et souhaité l’accompagnement les jeunes artisans pour leur relèvement économique et les commerçants à ravitailler les communes réinstallées en produits céréaliers.

Les forces vives de la province ont également partagé les informations liées à la distribution gratuite les moustiquaires, à la bonne conduite en cas de pluie, au démarrage du projet Rayimba dans dix établissements secondaires de la commune de Boulsa et des préparatifs de la 26e édition de la Semaine Nationale de Culture, Bobo 2026.

Agence d’information du Burkina