BURKINA-NAMENTENGA- JOURNÉES -PATRIOTISME

Namentenga / Journées d’engagement patriotique : Le Haut-commissaire satisfait du bilan des activités réalisées

Boulsa, 16 octobre 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga, s’est réjoui, le vendredi 16 octobre 2025 à Boulsa, du bilan des différentes activités menées dans le cadre de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

Le premier responsable de la province du Namentenga a exprimé sa satisfaction quant aux activités socioculturelles et sportives réalisées lors de cette deuxième phase des JEPPC dans sa localité.

M. Conseiga a rappelé à ses administrés, à cette occasion, que la lutte contre les rackets, la corruption et la destruction du patrimoine public devait être le combat quotidien de tous les Burkinabè.

Le Haut-commissaire a félicité et encouragé les forces vives de la province, les invitant à cultiver quotidiennement l’intégrité, condition essentielle, selon lui, à l’atteinte des objectifs de la Révolution progressiste et populaire (RPP).

Il a souligné que le chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, a évoqué ces mêmes enjeux dans son discours de lancement officiel de la deuxième phase des JEPPC, le jeudi 2 octobre 2025.

Plusieurs activités ont été organisées dans les établissements primaires et secondaires, au sein des directions provinciales, ainsi que dans les différentes délégations spéciales des communes.

Il s’est agi, entre autres, du port du Koko Dunda ou du Faso Dan Fani, d’une collecte de sang, d’une séance de dégustation de mets locaux, etc.

Selon le Directeur provincial de la police nationale, le commissaire principal Olivier Baguimzanré, les élèves du secondaire ont été sensibilisés à la citoyenneté et à la lutte contre la toxicomanie en milieu scolaire.

Il a précisé que les usagers de la route ont également été sensibilisés au respect du Code de la route, au port du casque et à la limitation de vitesse.

« L’identification des engins retrouvés est en cours afin de pouvoir les restituer à leurs propriétaires. Aucun accident mortel de la circulation n’a été signalé au cours de ces deux dernières semaines », a indiqué le commissaire principal de police.

Pour rappel, la deuxième phase des JEPPC s’est déroulée du 2 au 16 octobre 2025 sur toute l’étendue du territoire national.

Agence d’Information du Burkina

JBD/NO/ATA