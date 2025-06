BURKINA-NAMENTENGA-JOURNEE-REFORESTATION

Namentenga/Journée nationale de l’arbre : Une vingtaine d’espèces de plants mis en terre à Boulsa

Boulsa le 21 juin 2025, Les forces vives de la province du Namentenga ont planté le samedi 21 juin 2025, dans le bosquet du chef de canton de Boulsa, Naaba Sonré, une vingtaine d’espèces d’arbres, à l’occasion de la 7e édition de la Journée nationale de l’arbre(JNA), dénommée opération « Heure patriotique pour reverdir le Faso ».

Dans le cadre de la 7e édition de la Journée nationale de l’arbre(JNA), dénommée opération « Heure patriotique pour reverdir le Faso », les forces vives de la province du Namentenga ont mis en terre une vingtaine de plants de toutes espèces dans le bosquet du chef de canton de Boulsa, Naaba Sonré.

Le premier responsable de la province du Namentenga, Adama Conseiga a salué l’engagement des uns et des autres et a invité les populations à poursuivre la plantation tout au long de la campagne de reforestation pour reverdir le Burkina Faso.

Selon le directeur provincial des Eaux et forêts, Oscar Kabré, 30 mn ont été consacrées à la démonstration de plantation d’arbres.

A l’issue des consignes édictées, le Haut-commissaire et les autres membres des corps constitués ont respectivement chacun planté un arbre.

Après les échanges sur la disponibilité des plans sur l’ensemble du territoire provincial , les différents plants composés entre autres de manguiers, de baobabs, d’acacia ont été mis en terre et protégés de grilles.

A cette occasion l’association sportive Nongtaaba a planté dans l’enceinte du lycée technique de Boulsa. Le président du conseil communal des jeunes, Jean Paul Sawadogo et ses amis ont mis en terre 100 plans dans son bosquet Ini kambou à planté dans sa cour un manguier

Le haut-commissaire du Namentenga, Adama Conseiga a félicité les citoyens pour leur engagement patriotique qui permet de lutter contre la désertification et de créer des espaces verts au Burkina Faso.

M. Conseiga a demandé à la population de veiller à la survie et au développement des plans mis en terre et aux pépiniéristes de se mettre à tâche pour disponibiliser les plans sur la place du marché.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA