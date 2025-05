Burkina-Namentenga-Coutumes-Journées-Célébration

Namentenga/ Journée des coutumes et traditions: La colline sacrée de Tan Yiillé accepte les offrandes du chef de Boulsa

Boulsa, 15 mai 2025 (AIB)- Le Naaba Sonré, le chef de canton de Boulsa a marqué le jeudi 15 mai 2025, la journée nationale des coutumes et des traditions par des offrandes effectuées à la colline sacrée de Tan Yiillé pour demander la paix, la santé et la prospérité pour son canton et le Burkina Faso. Pour l’occasion, le coq qui a été égorgé est tombé sur le dos prouvant que les offrandes ont été acceptées par les ancêtres.

Dans la soirée du jeudi 15 mai2025, les notables de la cour après des échanges avec le Naaba Sonré, le chef de canton de Boulsa se sont rendus à la colline sacrée de Tan Yiillé avec un coq et une chèvre pour exécuter les sacrifices relatifs à la journée des coutumes et traditions.

Sur les lieux, face aux fétiches, le Dapornaaba, chargé de faire le rituel a prononcé des incantations tout en égorgeant d’abord le coq et par la suite la chèvre.

Le coq, sans se débattre est tombé sur le dos, toute chose qui signifie les ancêtres ont accepté les offrandes faites à leur égard.

« Nos vœux sont agrées », a confié le Dapornaaba avec le sourire aux lèvres tout en se tournant vers les notables témoins privilégiés de la scène.

«Mission bien accomplie. Nous avons exécuté les sacrifices conformément aux instructions souhaitées. Nous avons demandé la paix pour le Burkina Faso. Longue vie au président du Faso, santé, bonheur et prospérité à la population du canton et du pays », a-t-il soutenu.

Pour l’occasion, le Naaba Sonré, le chef de canton de Boulsa a rendu un vibrant hommage aux autorités pour la dignité retrouvée tout en notant que l’espoir est permis pour cette année.

« Je remercie le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré pour avoir institué cette journée pour nous », s’est-il réjoui.

Les autorités provinciales avec à leur tête, le haut-commissaire, Adama Conseiga ont souhaité une bonne fête du 15 mai au chef de canton et à ses notables mobilisés pour la circonstance.

Cette journée des coutumes et traditions a été soutenue par l’association Talents Amendé par des troupes danimation culturelles dans la cour royale de Boulsa.

