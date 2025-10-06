BURKINA-NAMENENGA-EDUCATION-JOURNEE-EXCELLENCE

Namentenga/Journée de l’excellence :Les meilleurs élèves et enseignants récompensés pour leurs performances

Boulsa 6 oct. 2025 (AIB) Le Haut-commissaire de la province du Namentenga Adama Conseiga a présidé le samedi 4 octobre 2025 à Boulsa,la cérémonie consacrée aux meilleurs élèves , enseignants et apprenants en alphabétisation à Boulsa. La célébration de cette journée de l’excellence scolaire, a pour but d’encourager les plus méritants dans la province. Elle a été parrainée par le contrôleur à la retraite et promoteur des Ecoles de la vie (Ecovie),Nazinigouba Félix Kaboré .

« L’initiative de la journée de l’excellence scolaire est une première dans la région des Koulsé », a indiqué le directeur régional de l’éducation préscolaire primaire et non formelle des Koulsé, Moussa Ouédraogo.

Ouédraogo a félicité le directeur provincial en charge de l’Education primaire l’ensemble de ses collaborateurs pour leurs sacrifices et leur résilience pour les résultats satisfaisants engrangés.

Selon lui,la province du Namentenga est première dans la région des Koulsé avec un taux de succès de 94,55% au CEP session 2025.

Au total 14 meilleurs élèves des 7 circonscriptions d’éducation de base (CEB) ont reçu chacun, un vélo un kit scolaire et des gadgets.

Le meilleur garçon de la province du Namentenga,Lallogo Séraphin de l’école Boulsa du secteur 1 et la meilleure élève,Wendkouni Safiatou Zidouemba de l’école Boulsa du secteur 6 ayant enregistré respectivement 9,56 et 9,15 de moyenne ont reçu chacun, un vélo et la somme de 10 000 FCFA.

Deux apprenants et deux animateurs de l’éducation non formelle ont reçu chacun un vélo. Le meilleur enseignant au Certificat d’études primaires (CEP) de chacune des 7 CEB a reçu un foyer, une attestation et 10 000 FCFA.

L’enseignante, Zénana Kafando/Bembamba, de l’école de Boulsa au secteur 6, a obtenu le prix du meilleur enseignant de sa CEB ,pour avoir fait 100% au CEP avec ses 74 élèves. Elle a également reçu un ordinateur.

« Nous vous remercions pour tout ce qui est fait en notre endroit. Nous vous promettons de travailler davantage pour mériter votre accompagnement » a dit la représentante des lauréats, Wendkouni Safiatou Zidouemba de l’école de Boulsa du secteur 6.

Et au directeur provincial de l’Education préscolaire primaire et non formelle, Ouiraogo Bernard Kaboré « 60% du budget global de l’organisation a été mobilisé par les enseignants à travers leurs cotisations ».

Le haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga, a rendu un vibrant hommage à tous les acteurs de l’éducation pour l’organisation de la journée de l’excellence scolaire et des résultats satisfaisants obtenus.

M.Conseiga a félicité les différents lauréats pour leurs performances tout en remerciant le parrain pour sa disponibilité et les invités pour leur présence remarquable.

Il a invité les acteurs de l’éducation à persévérer dans la dynamique et à promouvoir l’ordre et la discipline a souhaité une bonne rentrée scolaire 2025- 2026 au monde éducatif.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA