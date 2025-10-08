BURKINA-NAMENTEGA-PATRIOTISME-JOURNEES

Namentenga/JEPPC 2025 : Le Haut-commissaire invite les forces vives de la province à combattre les actes inciviques

Boulsa, 8 oct. 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga a lancé officiellement le jeudi 2 octobre 2025 à Boulsa, la 2e phase des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JPEC). Pour l’occasion, le premier responsable de la province a invité les forces vives à combattre les actes inciviques, la corruption et les rackets.

Pour M. Conseiga, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré , dans son message, a appelé les Burkinabè à banni, entre autres, la corruption, le vandalisme et les rackets pour le développement de la Nation.

Saisissant l’occasion, les directeurs et chefs de service ont fait des communications relatives aux programmes de vaccination des animaux domestiques et aux reformes d’enseignements secondaires de la formation professionnelle et technique en cours.

Satisfait de la mobilisation,le Haut-commissaire a encouragé les forces combattantes qui se battent au péril de leurs vies sur le théâtre des opérations tout en félicitant l’entrepreneur Karim Kormodo pour son appui inestimable à la réalisation du mur de clôture provisoire du haut-commissariat.

Adama Conseiga a enfin remercié les élèves pour l’exécution de l’hymne en langue nationale mooré et l’association Wendkouni pour sa contribution au développement tout en invitant la population à poser des actes citoyens pour la construction de la province du Namentenga.

