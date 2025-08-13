BURKINA-NAMENTENGA-VISITE-CHANTIER

Namentenga/Infrastructures scolaires : Le Haut-commissaire recommande le respect des délais d’exécution du chantier du lycée Jan Vervoot.

Boulsa, 13 août 2025 (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga a visité le lundi 11 août 2025, divers chantiers de construction au lycée professionnel et technique Jan Vervoot de Boulsa tout en recommandant le respect des délais d’exécution des travaux.

Le lycée professionnel et technique Jan Vervoort de Boulsa a bénéficié du financement de la délégation spéciale du Conseil régional des Kuilsé pour la réalisation d’un mur de clôture, d’un garage , d’un bâtiment de 6 salles de classe et une administration.

Le Haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga en visitant ces chantiers de construction le lundi 11 août 2025, a fait des observations et recommandé le respect des délais d’exécution des travaux.

« Je veille aux grains », a rassuré le chef des travaux, Victor Tapsoba professeur dudit établissement.

« Le terrassement des maisons illégalement implantées dans le domaine sera effectué dans les jours à venir par des engins lourds », a prévenu M. Conseiga.

Le premier responsable de la province s’est également réjoui du niveau d’exécution des travaux.

Adama Conseiga a, au nom du président de la délégation spéciale du conseil régional des Kuilsé, Blaise Ouédraogo, encouragé les entreprises en insistant sur le respect du délai prescrit du chantier.

