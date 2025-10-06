BURKINA-NAMENTENGA-DON-TRADI-PRATICIENS

Namentenga : Des tradi-praticiens de Boulsa soutiennent l’unité Guépard avec la somme de 150 000 FCFA

Boulsa, 6 oct 2025 (AIB)- L’association des tradi-praticiens Laafi Waya du Namentenga a remis le vendredi 3 octobre 2025 par l’intermédiaire du Haut-commissaire de la province, Adama Conseiga,la somme de 150 000 FCFA, à l’unité Guépard. Ce geste, selon le président de l’association Kirsyamba Jean Claude Sawadogo vise à encourager l’unité Guépard dans sa dynamique de reconquête du territoire national.

« Nous venons par cette modeste contribution montrer à l’unité Guépard qu’elle a tout notre soutien et que nous implorons quotidiennement les mannes des ancêtres du Namentenga de les protéger et de les accompagner à la victoire finale», a indiqué le président de l’association, Kirsyamba Jean Claude Sawadogo en remettant la somme de 150 000 FCFA au haut-commissaire , Adama Conseiga pour l’unité Guépard.

Très ému par le soutien ,M. Conseiga a remercié les membres de l’association, au nom de sa hiérarchie et de l’unité Guépard pour le geste patriotique, avant de les exhorter de jouer chacun selon ses compétences pour le retour de la paix au Burkina Faso.

L’association des tradi-praticiens Laafi Waya du Namentenga a pour vocation la promotion de la pharmacopée traditionnelle dans la province du Namentenga.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA