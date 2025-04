Burkina-Namentenga-Effort-Paix

Namentenga : Des PDI de Kolgkomé soutiennent les veuves et orphelins des VDP en vivres

Boulsa, 11 avril 2025 (AIB)- Des personnes déplacées internes de Kolgkomé, un quartier du village de Kogsablogo, dans la commune de Dargo ont soutenu le vendredi 11 avril 2025, les veuves et orphelins des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de leur village en vivres, d’une valeur de près de 250 000 FCFA.

16 sacs de riz de 50 kg, des bouillons, du sel et de l’huile constituent la composition du don remis le vendredi 11 avril 2025, aux personnes Déplacées internes (PDI) du quartier Kolgkomé du village de Kogsablogo, dans la commune de Dargo.

Cette cérémonie des vivres a été présidée par le Président de la délégation spéciale (PDS) de Dargo, Issa Kafando, en présence des forces vives de la commune et des forces combattantes de la province du Namentenga.

« Les populations du village de Kogsablogo dans son ensemble sont des PDI depuis 2023. C’est à travers le téléphone que les populations de Kolgkomé vivant dans la province et hors du pays ont pu mobiliser la somme de 250 000 FCFA pour apporter du réconfort aux veuves et orphelins des VDP », a confié le chef coutumier de Kogsablogo, Naaba Koanga.

Il a par ailleurs souhaité par la même occasion la réinstallation des PDI de Kolgkomé comme beaucoup d’autres villages de Dargo tout en remerciant la population de Kolgkomé qui a pensé aux veuves et aux orphelins.

« Celui qui pense à une veuve et à un orphelin sera récompensé au centuple. Je souhaite que Dieu facilite le reste pour que le pays retrouve la paix », a plaidé la coordonnatrice communale des associations féminines de Dargo Wendkouni Daouèga.

Le PDS a au nom du Haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga a félicité la population de Kogsablogo en général et la population du quartier de Kolgkomé en particulier, qui malgré son statut de PDI participe substantiellement à l’effort de paix.

M. Conseiga a souhaité du courage aux bénéficiaires et a demandé que l’exemple de Kolgkomé soit un exemple pour les autres localités du Burkina.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA