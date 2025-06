BURKINA-NAMENTENGA-PRISE-CONTACT

Namentenga/Communication : La directrice régionale échange avec les responsables des médias sur la cohésion sociale

Boulsa 20 juin 2025 (AIB) – La Directrice régionale de la Communication de la culture des arts et du tourisme (DRCCAT) du Centre-Nord, Safiata Oubda, a effectué le 20 juin 2025 à Boulsa,une sortie de prise de contact avec les responsables des médias pour les encourager et les stimuler à produire des informations qui participent à la promotion de la cohésion sociale.

« Que vos productions participent à la promotion de la cohésion sociale », a insisté la directrice régionale en charge de la Communication, Safiata Oubda, à l’endroit des responsables des médias de Boulsa.

Les autorités provinciales, coutumières, traditionnelles, les responsables des médias rencontrés ont salué l’initiative et ont formulé des vœux de succès à Mme Oubda.

« Je suis venue me présenter aux autorités provinciales, coutumières traditionnelles et les responsables des médias de Boulsa d’une part et leur décliner ma lettre de mission d’autre part », a-t-elle indiqué.

Safiata Oubda a mis son séjour pour rendre visite au Haut-Commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga, au chef du canton de Boulsa, Naaba Sonré.

Elle a également échangé avec les animateurs des radios de Nayinéré, de Pognéré et le correspondant de l’Agence d’information du Burkina.

La directrice régionale de la Communication a félicité les journalistes pour tout ce qu’ils font pour le bien-être des populations, à travers leurs productions pour la promotion du vivre ensemble.

Mme Oubda a en outre, exhorté aux hommes et femmes des médias de toujours vérifier la source de leurs informations avant de les diffuser.

Saisissant l’occasion, les responsables des médias privés ont souhaité être associés aux différentes formations et aux évènements dans la province.

En rappel, Safiata Oubda a été installée le 15 janvier 2025 comme DRCCAT du Centre-Nord.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA