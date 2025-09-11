BURKINA- NAMENTENGA-CARTOGRAPHIE-ELABORATION

Namentenga/Cartographie des intervenants et interventions : L’élaboration jugée satisfaisante

Boulsa, 11 sept. 2025 (AIB)- Une mission de la Direction régionale des études et de la planification (DREP) des Koulsé conduite par le chef de mission, Régis Ilboudo a séjourné du 1er septembre au 10 septembre 2025 à Boulsa, dans le but d’établir la cartographie des intervenants et interventions dans la province du Namentenga. Pour l’occasion, son élaboration a été jugée satisfaisante.

« L’objectif est largement atteint. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de la cartographie des intervenants et interventions », a indiqué le chef de mission, Régis Ilboudo.

Pour lui, plus de 200 structures telles que les associations , les sociétés coopératives, les ONG,les fondations, les groupements et les projets ont renseigné le canevas permettant de faire la cartographie des intervenants et des interventions dans la province du Namentenga.

« Le niveau culturel de certains responsables de structure, le contexte sécuritaire et l’hivernage ont constitué entre autres les difficultés rencontrées », a relevé M. Ilboudo.

Il également fait une mention spéciale aux sociétés coopératives et aux groupements qui se sont fortement mobilisés pour l’élaboration de la cartographie.

Le chef de mission a invité les structures retardataires notamment celles de Bouroum, de Nagbingou, de Tougouri et de Yalgo à se joindre à l’étape de la province du Sandbondtenga pour leur enregistrement.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA