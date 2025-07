BURKINA-NAMENTENGA-ARTISANAT-FEDERATION

Namentenga/48 heures de la Fédération Song-Taaba : Le Haut-commissaire s’engage à plaider pour la construction d’une maison des artisans

Boulsa, 29 juin 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga a présidé le vendredi 27 et le samedi 28 juin 2025 à Boulsa, la 1re édition de la Fédération Song-Taaba des artisans du Namentenga (FSAN) marquée par des activités socioculturelles et sportives. Pour l’occasion, le premier responsable de la province, Adama Conseiga et le parrain de la cérémonie, André Taondyandé ont pris l’engagement de plaider pour la construction d’une maison des artisans du Namentenga.

« Les résultats de cette 1re édition de la Fédération Song-Taaba des artisans dépassent nos attentes et nous sommes reconnaissants à tous ceux qui nous ont soutenus » ,a indiqué le président de la Fédération Song-Taaba des artisans du Namentenga (FSAN), Philippe Kafando.

Au cours des 48h, les membres de la FSAN ont réalisé, entre autres, une séance de don de sang, un cross populaire, une Kermesse, une remise d’attestations de reconnaissance à 17 personnes, un don d’une tonne de riz aux Forces combattantes.

L’assainissement du Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) urbain de Boulsa, la visite des stands d’exposition ,la finale de la coupe de football de la Fédération remportée par les artisans sur celle des commerçants par le score d’un but à zéro ont meublé également cette 1re édition.

Ces 48 h d’activités ont connu la présence du président de l’association Nakogbzanga des artisans du Sanmatenga (ANAS) Moussa Ouédraogo.

Le président de la FSAN, Philippe Kafando a souligné que les résultats obtenus à cette 1re édition dépassent largement les attentes de sa structure et a exprimé sa reconnaissance à tous ceux qui les ont soutenus.

Selon lui, cette réussite les motive davantage à penser d’ores et déjà à l’édition de 2026 tout en faisant cas des doléances relatives à l’absence d’une maison de l’artisan et à l’insuffisance de formations et d’équipements dans la province du Namentenga.

« Toutes ces doléances peuvent trouver leurs solutions si vous êtes unis. Quoi de plus normal de vous soutenir, quand on sait que vous constituez le poumon économique du Burkina Faso », a indiqué le parrain, André Taondyandé.

Selon le haut-commissaire, 《la première condition de la réalisation de la maison de l’artisan dans le Namentenga est d’abord l’obtention d’un terrain. Ce préalable est indispensable pour tout plaidoyer dont je me porte garant de mener auprès des partenaires au développement. Je vous félicite et vous encourage à aller toujours de l’avant », a fait remarquer le Haut-commissaire à ses filleuls.

Ces activités ont été placées sous la présidence du Haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga et sous le parrainage de Taondyandé André, Hamidou Pascal Lonfo et de Madame Bibiane Sandouidi.

Agence d’information du Burkina

JBD/NO/ATA