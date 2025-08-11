Burkina-Immersion- Patriotique-Bacheliers- Namentenga- 2025

Namentenga : 254 nouveaux bacheliers commencent leur immersion patriotique dans la commune de Loumbila

Boulsa, 11 août 2025 (AIB)- Le haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga, a donné ce lundi, le top de départ du début de l’immersion patriotique des 254 nouveaux bacheliers de la province du Namentenga dans la commune de Loumbila, province du Oubritenga en présence des forces combattantes, du directeur provincial de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique, Sibiri Abdoulaye Yarbanga.

L’insuffisance de commodités adéquates pour le bon déroulement de la 1re édition dans la province du Namentenga est, selon le haut-commissaire la raison principale de cette délocalisation.

254 nouveaux bacheliers répartis dans 4 cars ont pris la direction de la commune de Loumbila pour leur immersion patriotique. Le top de départ a été donné ce 11 aout 2025 au lycée provincial de Boulsa par le haut-commissaire, Adama Conseiga.

Selon le directeur provincial de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique, Sibiri Abdoulaye Yarbanga, les bacheliers ont fait leurs inscriptions individuelles et préparé leurs kits recommandés pour une immersion réussie.

« Je suis présent pour encourager les organisateurs du déplacement des bacheliers pour leur immersion à Loumbila, notamment les forces combattantes, le directeur provincial et son staff, remercier la compagnie de transport Nabonswendé pour sa disponibilité et encourager les bénéficiaires de l’immersion », a-t-il déclaré.

Selon lui, l’insuffisance des conditions adéquates pour abriter l’immersion à Boulsa est l’une des raisons de la délocalisation de l’immersion à Loumbila dans la province du Oubritenga.

Agence d’information du Burkina