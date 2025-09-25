Burkina-Boulgou-Atelier-Pérennisation-Acquis

Nakambé : Le PPDH-CE boucle sa mission par un atelier de bilan et appelle à la pérennisation des acquis

Tenkodogo, 25 sept. 2025 (AIB)- Le Consortium APD-ASAFF a organisé jeudi, à Tenkodogo, un atelier de bilan et de clôture du Projet de Promotion des Droits Humains dans la région du Centre-Est (PPDH-CE). Après deux années de mise en œuvre, l’initiative soutenue par l’UAT/Particip a permis de renforcer la participation citoyenne, de promouvoir l’accès à la justice et de stimuler la gouvernance locale inclusive.

Mis en œuvre entre 2024 et 2025, le PPDH-CE est né dans un contexte marqué par l’insécurité, les conflits communautaires, les violences basées sur le genre et la fragilisation du tissu social. Face à ces défis, le projet a misé sur des approches participatives et sensibles au genre pour outiller les communautés.

À travers des formations, des actions de sensibilisation et le monitoring citoyen des services publics, le projet a contribué à rapprocher la justice du citoyen et à documenter les pratiques locales de gouvernance. Des comités de veille et des relais communautaires, impliquant jeunes et femmes, ont été mis en place et renforcés, afin de promouvoir la redevabilité sociale.

« Grâce à l’engagement des relais communautaires, des leaders locaux et des autorités, des milliers de personnes ont été sensibilisées sur la citoyenneté et l’accès à la justice », a déclaré Elias Moné, représentant du consortium. Pour lui, la clôture du projet « n’est pas une fin, mais le début d’un nouvel élan collectif vers une société plus juste et inclusive ».

Le Secrétaire général de la région, représentant le gouverneur, a salué l’engagement des acteurs et réaffirmé la disponibilité de l’administration régionale à accompagner toute initiative en faveur des droits humains. Il a invité les partenaires à « rester aux côtés de la région afin de consolider les acquis et poursuivre la promotion des droits fondamentaux ».

De son côté, Josias Dabo, membre de l’équipe de coordination, a rappelé que l’adaptation du projet au contexte local a permis de mieux assurer la pérennité des résultats. « Nous avons travaillé en synergie avec des structures déjà existantes et renforcé leurs capacités, afin que les acquis ne disparaissent pas avec la fin du projet », a-t-il souligné.

L’atelier a réuni des délégations spéciales, des organisations de la société civile, des établissements scolaires et des médias de la région. Les échanges en plénière et en groupes de travail ont permis de formuler des recommandations collectives pour prolonger les acquis et orienter de futures initiatives.

En refermant ce chapitre, les acteurs du PPDH-CE s’accordent sur un point : la durabilité des acquis dépendra de l’engagement collectif des autorités, des OSC, des leaders communautaires et des partenaires techniques et financiers. L’atelier de Tenkodogo marque ainsi non seulement la clôture d’un projet, mais surtout l’ouverture d’une dynamique nouvelle pour faire du Centre-Est une région où les droits humains sont mieux compris, respectés et défendus.

Agence D’information du Burkina

SM/BBP