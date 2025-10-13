Nakambé : Le Patronat offre 7 millions de FCFA de matériaux de construction à “Faso Mébo” de Tenkodogo

Tenkodogo, 12 octobre 2025 (AIB) – Le Bureau exécutif du Patronat de la région du Nakambé, conduit par son président Fasnéwendé Minoungou, dit Prince Akim, a remis, le samedi 11 octobre 2025, un important lot de matériaux de construction d’une valeur de 7 millions de francs CFA à la brigade “Faso Mébo” de Tenkodogo, pour soutenir les travaux d’embellissement de la ville initiés dans le cadre du programme présidentiel “Faso Mébo”.

Le président du Patronat du Nakambé, Fasnéwendé Minoungou, a indiqué que ce don traduit la volonté du secteur privé d’accompagner la dynamique impulsée par le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré.

« Depuis le lancement de cette initiative présidentielle, nous avons constaté un intérêt croissant autour de l’embellissement de notre cité. C’est pourquoi nous avons tenu à y apporter notre contribution », a-t-il déclaré.

Le don, composé de 20 tonnes de ciment, 200 tonnes de granite, 400 moules et 30 voyages de sable, est estimé à 7 millions de francs CFA. Selon M. Minoungou, il s’agit d’une contribution collective des 12 membres du Bureau exécutif du Patronat de la région du Nakambé.

Il a précisé que cette action s’inscrit dans une démarche de participation au développement local et que la région du Nakambé entend soutenir les activités d’embellissement dans les trois provinces que sont le Boulgou, le Kouritenga et le Koulpélogo.

« Nous construisons pour nous-mêmes et pour les générations futures », a ajouté M. Minoungou, invitant les citoyens à s’approprier l’initiative “Faso Mébo”.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Tenkodogo, Sami Bérenger Pooda, a salué cette contribution du Patronat, qu’il a qualifiée de geste d’accompagnement au projet “Faso Mébo”.

« Ce don montre que l’appel du Chef de l’État a été entendu par l’ensemble des citoyens, qu’ils soient particuliers, opérateurs économiques ou responsables communautaires », a-t-il indiqué.

M. Pooda a précisé que les travaux d’embellissement de la ville de Tenkodogo sont réalisés à plus de 50 %. Ils concernent notamment l’axe reliant la Cathédrale à la Direction régionale des Infrastructures, déjà pavé sur son côté droit.

Il a ajouté que la phase dite “vitrine”, centrée sur la Place de la Nation, débutera prochainement et concentrera la majorité des réalisations prévues.

Le président de la délégation spéciale a enfin invité les habitants et les partenaires à poursuivre leur mobilisation.

« Aucun don n’est négligeable. Qu’il soit en nature, en numéraire ou en force de travail, nous sommes preneurs », a-t-il déclaré.

À travers ce don, le Patronat de la région du Nakambé réaffirme l’engagement du secteur privé à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du programme “Faso Mébo”, qui mobilise progressivement les acteurs publics et privés autour de l’amélioration du cadre de vie dans les villes du Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina

SM/ata