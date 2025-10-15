Nakambé : Le gouverneur Lamizana salue l’engagement des producteurs pour l’autosuffisance alimentaire

Tenkodogo, 14 octobre 2025 (AIB)-Le gouverneur de la région du Nakambé, le colonel Aboudou Karim Lamizana, a conduit, mardi, une mission de suivi de la campagne agropastorale et halieutique 2025-2026 dans les provinces du Kouritenga et du Boulgou. Cette sortie a permis à la délégation d’apprécier les performances agricoles et de mesurer l’impact des appuis de l’État et de ses partenaires sur la résilience des producteurs.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, axée sur la souveraineté alimentaire, la région du Nakambé poursuit la mobilisation pour renforcer la production agricole. De Koupéla à Dassoui, en passant par Gonkin, les producteurs ont présenté des réalisations jugées encourageantes, malgré dix-sept jours de poches de sécheresse.

La mission a débuté sur le champ institutionnel de la Direction provinciale de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques (DPARAH) du Kouritenga, à Koupéla. Le chef de la Zone d’appui technique (ZAT), Soumaïla Ganemtore, a indiqué que le site couvre 19 hectares, dont 15 hectares de maïs, 2 hectares d’arachide et 2 hectares d’autres spéculations. Les producteurs ont bénéficié de semences améliorées, d’engrais NPK et d’un encadrement technique rapproché. Les prévisions de production sont estimées à 37,5 tonnes de maïs et 3 tonnes d’arachide.

La deuxième étape a concerné le site rizicole communautaire de Gonkin, dans la commune de Dialgaye. Ce bas-fond aménagé en Haute intensité de main-d’œuvre (HIMO) couvre 75 hectares sur un potentiel de 90 hectares. Il est exploité par 250 producteurs, dont 200 femmes. Le chef d’Unité d’animation technique (UAT), Hamidou Kouraogo, a précisé que le site bénéficie d’un appui technique, de labours gratuits et d’un suivi assuré par le ministère de l’Agriculture avec l’appui de l’Agence belge de développement (ENABEL). Les producteurs ont reçu des semences de riz variété TS2, huit tonnes d’engrais NPK et urée, ainsi que trente et un hectares de labours gratuits. Le rendement attendu est de 336 tonnes de riz paddy, contribuant à l’objectif national d’un million de tonnes fixé par le gouvernement.

La mission s’est ensuite rendue sur le bas-fond de Dassoui, également dans la commune de Dialgaye. Ce périmètre, réalisé dans le cadre du Programme d’aménagement des bas-fonds rizicoles (PAFR), a bénéficié de l’appui d’ENABEL, qui a également fourni des semences, des engrais et des labours gratuits, a expliqué le chef d’UAT, Daouda Bounkoungou. L’accent est mis sur la diffusion des bonnes pratiques de production et la formation continue des producteurs.

Le représentant du chef de village, Iliass Kanfo, a indiqué que cette visite est la première du genre et démontre que l’administration suit de près les activités des producteurs. Le représentant d’ENABEL, Lionel Tientega, a pour sa part réaffirmé l’engagement de l’agence à poursuivre son accompagnement dans la région :

« Ces aménagements offrent des opportunités économiques et renforcent l’autonomie des populations tout en contribuant à la sécurité alimentaire nationale », a-t-il déclaré.

À l’issue de la visite, le gouverneur Lamizana a félicité les producteurs pour leur implication :

« Ce travail est une fierté pour la région. Vous avez répondu à l’appel du président du Faso, et vos efforts contribueront à atteindre l’autosuffisance alimentaire », a-t-il indiqué.

Le gouverneur a pris note des doléances des producteurs, notamment la création d’aires de séchage et la lutte contre la divagation des animaux. Il a rappelé l’appel du chef de l’État à la responsabilité individuelle et collective :

« Nous ne devons pas tout attendre du gouvernement. Il faut que nous-mêmes, nous agissions, car c’est pour notre propre bien. »

Le suivi de la campagne agropastorale et halieutique 2025-2026, soutenu par ENABEL, visait à encourager les acteurs de terrain et à évaluer les résultats de la campagne humide. Les appuis de l’État et des partenaires contribuent à l’amélioration de la productivité et à la résilience des ménages ruraux.

En fin de mission, la délégation s’est rendue à la ferme laitière Delma, au secteur 3 de Tenkodogo, où elle a visité les enclos à bétail et le dispositif de production de fourrage.

