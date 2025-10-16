Nakambé : Le commissaire général du SARA annonce une 5ᵉ édition axée sur l’innovation à Tenkodogo

Tenkodogo, 16 octobre 2025 (AIB) – Le Directeur général du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) et commissaire général du Salon régional de l’artisanat (SARA), Éric Bassolé, a animé, jeudi à Tenkodogo, une conférence de presse pour annoncer la tenue de la 5ᵉ édition du SARA, prévue du 24 au 31 octobre 2025 à la Place de la Nation de Tenkodogo, dans la région du Nakambé. L’édition 2025 se tiendra autour du thème:« Artisanat burkinabè et industrialisation : quelle contribution à la souveraineté nationale ? »

Plusieurs innovations, notamment; la mise en place du concept « Bolobarasso »,l’animation de l’espace « Burkin Riibo », l’organisation de l’Académie du SARA, une opération de don de vivres ;la remise de kits scolaires, la délivrance de cartes nationales d’identité burkinabè sur place et la création de l’hymne du SARA, a annocé le commissaire général du SARA 2025.

Les activités prévues comprennent un cross populaire, une cérémonie officielle d’ouverture, une exposition-vente, une compétition entre artisans, un séminaire sur le thème principal, des rencontres professionnelles, ainsi que des prestations culturelles et artistiques.

À la date du 16 octobre 2025, le comité d’organisation a enregistré 180 exposants inscrits sur 300 attendus, soit un taux de participation d’environ 60 %. Les inscriptions demeurent ouvertes, selon M. Bassolé, afin de permettre à d’autres artisans de prendre part au salon.

Le commissaire général a réaffirmé la disponibilité du ministère en charge de l’Artisanat et du gouvernement à accompagner tous les participants pour leur garantir de bonnes conditions d’accueil, d’exposition et de sécurité pendant le salon.

Il a remercié les autorités nationales pour leur soutien constant à la promotion de l’artisanat, ainsi que la presse pour sa contribution à la couverture médiatique et à la visibilité des activités du SIAO et du SARA.

M. Bassolé a enfin invité l’ensemble des artisans, exposants et visiteurs à participer au SARA 2025, prévu du 24 au 31 octobre à la Place de la Nation de Tenkodogo.

Le SARA a été créé pour rapprocher davantage le SIAO des artisans des régions et leur offrir un cadre d’exposition et d’échanges à moindre coût. Depuis sa première édition en 2017 à Bobo-Dioulasso, le SARA s’est tenu successivement à Kaya en 2019, à Ziniaré en 2021 et à Koudougou en 2023. Ces rencontres ont permis de valoriser le savoir-faire local et de renforcer la visibilité des artisans à travers le pays.

Agence d’information du Burkina

