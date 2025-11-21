Nakambé : Le chef d’état-major de l’armée de terre galvanise les troupes et s’imprègne des réalités du front

Tenkodogo, 21 nov. 2025 (AIB) – En mission d’appui moral et de supervision opérationnelle dans la région du Nakambé, le chef d’état-major de l’armée de terre, le colonel Ahmed Herman Roamba, a séjourné jeudi au 61e régiment d’infanterie commando (RIC) de Tenkodogo, avant de rallier plusieurs détachements de la zone Est. Il a exhorté les unités à maintenir leur détermination pour la reconquête totale du territoire national.

À son arrivée au 61e RIC, le colonel Ahmed Herman Roamba a d’abord échangé avec le commandement afin de faire le point sur la situation sécuritaire, les opérations en cours et les besoins prioritaires des unités. Dans la foulée, il a embarqué pour une tournée qui l’a conduit successivement à Bittou, Sangha, Soudigui et la kompienga, où il s’est entretenu avec les forces déployées.

Le chef d’état-major a expliqué que cette visite s’inscrivait dans la dynamique de rapprochement et de contact direct avec les troupes, afin de renforcer la cohésion et d’encourager les hommes engagés sur les théâtres d’opérations.

« Il s’agit de féliciter les forces pour les performances enregistrées, de rappeler les consignes, mais aussi de réaffirmer le sens profond du combat que nous menons pour la souveraineté et la reconquête du territoire », a indiqué le colonel Roamba.

Durant cette immersion, la délégation a recueilli les préoccupations des unités et constaté de près les réalités opérationnelles auxquelles elles font face. Le colonel Roamba s’est dit rassuré par l’état d’esprit des soldats et leur « engagement sans faille » malgré les défis logistiques et opérationnels du moment.

Au cours de la visite des détachements, le chef d’état-major de l’armée de terre a exprimé sa compassion envers les soldats tombés sur le champ d’honneur et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Il a salué la combativité, la résilience et la discipline des unités.

Selon lui, les hommes rencontrés ont montré une compréhension claire des enjeux du combat en cours et une forte motivation pour poursuivre la mission. « Nous avons trouvé des troupes déterminées, conscientes des efforts consentis par les plus hautes autorités et prêtes à poursuivre l’œuvre de sécurisation », a-t-il affirmé.

Avant de regagner Ouagadougou, la délégation conduite par le colonel Ahmed Herman Roamba a rendu une visite de courtoisie aux autorités administratives, coutumières et religieuses de Tenkodogo. Cette tournée, marquée par des échanges francs et un message de mobilisation, conforte la dynamique de proximité engagée par l’état-major pour soutenir les forces engagées dans la défense du territoire national.

Agence d’information du Burkina

