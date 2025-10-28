Nakambé : l’ARSE renforce les capacités des journalistes de cinq régions à Tenkodogo

Tenkodogo, 28 octobre 2025 (AIB) – L’Autorité de Régulation du Secteur de l’Énergie (ARSE) organise du 28 au 30 octobre 2025 à Tenkodogo, un atelier d’information et de sensibilisation au profit des journalistes des régions du Nakambé, du Nazinon, du Goulmou, de la Sirba et de la Tapoa. Cette rencontre vise à renforcer la compréhension du rôle, des missions et des pratiques de l’ARSE dans la gouvernance et le développement du secteur énergétique au Burkina Faso.

La cérémonie d’ouverture, présidée par le secrétaire général du conseil régional Émile Yameogo représentant du Gouverneur de la région du Nakambé, a réuni plusieurs responsables institutionnels, des représentants des médias et des acteurs du secteur énergétique. Dans son mot de bienvenue, le premier vice-président de la Délégation spéciale communale de Tenkodogo Justin Malka, a salué le choix porté sur sa ville, « cité de Naaba Zoungrana », pour abriter cette rencontre d’envergure.

« Notre commune se réjouit d’accueillir cette initiative qui vise à renforcer la transparence et la bonne gouvernance dans un secteur aussi stratégique que celui de l’énergie », a-t-il déclaré.

Le Président de l’ARSE Dr Jean-Baptiste KY, dans son allocution, a rappelé que la loi n°014-2017/AN du 20 avril 2017 confère à son institution des missions essentielles, parmi lesquelles figurent la protection des usagers du service public de l’énergie, la fixation de tarifs équitables, la régulation des relations entre acteurs et le maintien de l’équilibre financier du secteur.

« L’ARSE se positionne comme un acteur clé de transparence, d’équité et de performance au service du développement national. Les médias, en tant que partenaires stratégiques, jouent un rôle déterminant pour relayer une information juste, claire et utile à nos concitoyens », a-t-il souligné.

Pendant trois jours, les participants vont suivre six communications portant sur les fondements, principes, règles et pratiques de la régulation du secteur énergétique. Les débats vont aborder les aspects juridiques, économiques, tarifaires et techniques de la régulation.

Selon Saidou Zoromé directeur de la communication et des relations presse de l’ARSE, cet atelier s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan stratégique de développement 2025-2027 de l’Autorité, dont l’un des axes majeurs est la consolidation de la visibilité et du dialogue avec les médias de proximité.

« Cet atelier est une étape importante dans notre démarche d’ouverture et de proximité. Il vise à partager les acquis, les défis et les perspectives du secteur énergétique afin de permettre aux journalistes de mieux informer les populations sur le rôle et la contribution de l’ARSE », a-t-il expliqué.

Les échanges vont également permettre de présenter le rapport d’activités 2024 de l’ARSE, remis il y a quelques mois au Premier ministre. Ce rapport qui met en lumière les résultats majeurs enregistrés en matière de régulation juridique, économique et technique, ainsi que les efforts entrepris pour garantir une meilleure qualité du service public.

Le représentant du Gouverneur du Nakambé a, pour sa part, salué la tenue de cette rencontre, la qualifiant de « démarche exemplaire de transparence et de participation citoyenne ».

Il a souligné que la régulation énergétique constitue un pilier essentiel de la gouvernance publique, car elle assure l’équilibre entre les besoins des consommateurs, la viabilité économique des opérateurs et la durabilité du secteur.

« Le gouvernement, sous le leadership du Capitaine Ibrahim Traoré, met tout en œuvre pour garantir un accès équitable et durable à l’énergie. Ces efforts nécessitent une régulation forte, crédible et comprise par les citoyens. Et c’est là que le rôle des médias devient déterminant », a-t-il insisté.

En ouvrant les travaux, le représentant du gouverneur a réitéré sa reconnaissance à l’ARSE et aux participants, Il a souhaité que cet atelier marque un nouveau départ dans la collaboration entre l’ARSE et les médias, pour une meilleure diffusion de l’information énergétique au service du développement national.

« Ensemble, faisons de la régulation énergétique un moteur de confiance, de transparence et de développement durable pour le Burkina Faso », a-t-il conclu.

