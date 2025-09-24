BURKINA-NAKAMBE-CULTURE-SRC

Nakambé : La Semaine régionale de la culture lancée

Tenkodogo, 22 sept. 2025 (AIB) – La cité de Zoungrantenga, chef-lieu de la région du Nakambé, a accueilli lundi, dans la salle polyvalente Étalon, la cérémonie officielle de lancement de la Semaine régionale de la culture (SRC) 2025. Cette étape constitue un jalon essentiel dans le processus de sélection des ambassadeurs culturels de la région pour participer à la Semaine nationale de la culture (SNC), prévue du 25 avril au 2 mai 2026 à Bobo-Dioulasso.

Placée sous le patronage du ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, la cérémonie a mobilisé les autorités administratives, coutumières, religieuses et une foule nombreuse.

Dans son allocution, le ministre a salué la bravoure des Forces de défense et de sécurité (FDS), des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ainsi que les populations civiles, dont la détermination a permis la tenue de l’événement dans la quiétude. Il a eu une pensée pour les victimes du terrorisme et formulé des vœux de rétablissement aux blessés.

Le ministre Sana a félicité le comité régional d’organisation, conduit par le gouverneur de la région du Nakambé, pour la mobilisation et la coordination efficace des acteurs. Il a également remercié le représentant du Directeur général de l’Office national d’identité, parrain de l’édition 2025, ainsi que Sa Majesté Naaba Guigmpolé, Dima de Zoungrantenga, roi de Tenkodogo, pour leurs contributions.

« Cette édition revêt une importance particulière car elle nous rappelle que la culture est un moteur de paix et de développement, surtout dans le contexte sécuritaire actuel », a-t-il déclaré.

La SRC 2025 introduit plusieurs innovations. Les compétitions ont été avancées à septembre pour permettre aux artistes de mieux se préparer. La diaspora burkinabè, notamment celle vivant au Niger, participe pour la première fois.

Un dispositif de repêchage a également été instauré en ballet et en création chorégraphique. Les troupes classées deuxièmes avec une note minimale de 14/20 seront qualifiées.

En art culinaire, les temps de préparation ont été harmonisés, quatre heures pour les plats principaux, trois heures pour les plats légers, deux heures trente pour les desserts et deux heures pour les boissons.

Selon la directrice générale de la SNC, Mme Sanon/Coulibaly Christiane, ces innovations visent à garantir l’équité et à rehausser la qualité artistique.

La SRC 2025 à Tenkodogo se veut ainsi un cadre de créativité et de fraternité, traduisant la volonté du Burkina Faso de promouvoir ses valeurs culturelles et de renforcer la cohésion nationale.

