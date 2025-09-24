Burkina-Nakambé-Secourisme-Formation

Nakambé : La croix rouge outille 30 acteurs en secourisme pour renforcer la résilience communautaire

Tenkodogo, 24 septembre 2025 (AIB) -Le Gouverneur de la région du Nakambé, accompagné des responsables du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et de la Croix-Rouge burkinabè (CRBF), a présidé mercredi à Tenkodogo l’ouverture de la première session de formation en secourisme au profit de 30 acteurs clés de la région.

Le gouverneur de la région du Nakambé, Abdou Karim Lamizana a souligné la pertinence de cette initiative indiquant que face aux défis sécuritaires, « la capacité à apporter une assistance rapide et appropriée aux personnes en détresse devient un impératif vital ».

La formation concerne 30 participants sélectionnés dans la région, répartis en deux sessions de trois jours chacune, soit du 24 au 26 septembre et du 27 au 29 septembre 2025, dans la salle de Magnifiques Services à Tenkodogo.

Les bénéficiaires acquerront des compétences essentielles en premiers secours, afin de jouer un rôle de relais dans leurs localités respectives en cas d’incident.

Dans son allocution, le Chef de la sous-délégation du CICR à Fada a rappelé que l’institution est présente au Burkina Faso depuis 2006 et plus spécifiquement dans l’Est depuis 2019. Sa mission principale est de se rapprocher des populations affectées afin de leur apporter protection et assistance, dans le strict respect des principes de neutralité et d’humanité.

Il a salué la collaboration étroite entre le CICR, la CRBF et les autorités.

administratives locales, estimant que « l’action humanitaire gagne en efficacité lorsqu’elle est conduite dans un esprit de complémentarité et de transparence ».

Au terme des discours, les deux responsables ont exprimé leur espoir de voir cette première formation en secourisme ouvrir la voie à d’autres actions similaires, afin de renforcer durablement les capacités des communautés du Nakambé.

Les participants, pour leur part, se sont engagés à mettre en pratique les acquis de la formation au service des populations.

Cette session marque une avancée significative dans la consolidation de la résilience communautaire face aux crises. Elle illustre également l’importance du partenariat entre institutions humanitaires et autorités locales pour protéger la vie, soulager les souffrances et promouvoir la solidarité humaine.

Agence d’information du Burkina

SM/yos