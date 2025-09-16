Nakambé : La Brigade Faso Mêbo dresse un bilan positif des contributions et des travaux réalisés

Tenkodogo, 16 sept. 2025 (AIB) – Le lieutenant Abdoul Fatah Sawadogo, commandant de la brigade Faso Mêbo de la région du Nakambé, a présenté mardi à Tenkodogo, le bilan des contributions reçues, des travaux réalisés ainsi que des besoins à venir, devant les partenaires et membres de la communauté. L’engagement citoyen et la solidarité autour de l’embellissement de la ville ont été mis en exergue.

Depuis le lancement de l’initiative présidentielle Faso Mêbo dans la région du Nakambé, le 8 juin 2025, la générosité des citoyens et partenaires a permis de mobiliser des ressources essentielles pour la production de pavés et l’aménagement urbain.

À ce jour, les contributions enregistrées comprennent, entre autres, 204 tonnes de ciment, 98 sacs de sékalite, 2 150 moules, ainsi que des pelles, râteaux, balais, pioches, brouettes, truelles, gants et gilets lumineux. La disponibilité d’un camion et d’un mini-compacteur ont permis à d’accélérer les travaux de pavage.

Les travaux réalisés sont notamment la confection de 132 918 pavés et le pavage de 4 600 m², couvrant les abords de la RN16, de l’ancienne gare de Bitou au service des travaux publics, ainsi que la Place de la Nation. Environ 6 000 m² ont déjà été nivelés en vue de futures poses de pavés.

Les prochaines étapes incluent le pavage le long du mur de l’élevage, l’embellissement de la Place de la Nation, l’aménagement des rues et voiries d’accès, ainsi que la création d’espaces de repos et d’étude autour de la salle polyvalente.

Le lieutenant Sawadogo a rappelé que ces contributions, qu’elles soient financières, matérielles ou en main-d’œuvre, traduisent la volonté collective de bâtir pour l’avenir. « Votre engagement démontre que lorsque nous travaillons unis, nous pouvons surmonter tous les obstacles », a-t-il affirmé.

Il a insisté sur la continuité du projet et sur la nécessité de renforcer les approvisionnements en granite concassé, sable, ciment, sékalite et colorants, ainsi qu’en huile moteur, essence et gasoil, tout en sollicitant un appui en compacteurs et en main-d’œuvre.

Le lieutenant Abdoul Fatah Sawadogo a également remercié l’ensemble des acteurs impliqués dans l’initiative, qualifiant Faso Mêbo de véritable témoignage de solidarité et d’amour pour la communauté. Il a invité la population à continuer de participer activement, notamment lors des week-ends communautaires, afin de pérenniser les acquis et d’assurer le succès durable de l’initiative présidentielle.

Agence d’Information du Burkina

SM/bak/ata