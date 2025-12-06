Nakambé : La 20ᵉ Journée régionale de l’excellence scolaire consacre les performances record d’une région résiliente

Tenkodogo, 5 déc. 2025 (AIB) – La région du Nakambé a célébré samedi la 20ᵉ Journée régionale de l’excellence scolaire, une édition marquée par de grandes performances, des innovations majeures et une mobilisation exceptionnelle autour de l’éducation et du patriotisme. Sous la présidence du gouverneur, le Colonel Aboudou Karim Lamizana, la cérémonie a consacré les efforts conjoints des enseignants, élèves, parents et partenaires techniques.

Une performance historique : 92,31 % de réussite et cinq lauréats nationaux sur dix de réussite au CEP 2025 et plus de 172 distinctions décernées, la région du Nakambé a célébré samedi deux décennies d’engagement éducatif, de résilience et de patriotisme.

Dans son allocution, le Directeur régional en charge de l’éducation, Bourbila Pierre Silga, a salué « une année de fierté légitime ». Et pour cause : sur 22 556 candidats présentés au Certificat d’Études Primaires (CEP), 20 821 ont été admis, soit un taux record de 92,31 %, en hausse de +3,36 points par rapport à 2024 et +3,15 points au-dessus de la moyenne nationale.

Un exploit qui se double d’une distinction nationale remarquable de cinq des dix meilleurs élèves du Burkina Faso primés lors de la Journée nationale de l’excellence, présidée par le Chef de l’État, sont issus de la région du Nakambé.

« Ces chiffres ne sont pas que des statistiques ; ils racontent l’histoire d’une région qui refuse la fatalité », a déclaré le Directeur régional, rendant hommage aux enseignants, parents et élèves « qui se battent chaque jour pour maintenir l’école debout ».

La région a également annoncé la remise de 172 distinctions à des personnes physiques et morales : enseignants, élèves, encadreurs, personnels administratifs, partenaires, autorités coutumières et structures éducatives. Parmi eux, des enseignants ayant obtenu 100 % de réussite avec des effectifs compris entre 55 et 93 candidats, ainsi que des prix spéciaux pour les structures franco-arabes, préscolaires, centres d’alphabétisation et écoles communautaires.

Les innovations de cette édition incluent des distinctions pour cinq enseignants résilients de zones à défis sécuritaires, quinze élèves déplacés internes, et des lettres de félicitations à l’équipe régionale de coordination.

La célébration de l’excellence a également été marquée par une vaste mobilisation citoyenne et solidaire. Les acteurs de l’éducation ont collecté au total 23 604 043 FCFA pour soutenir les initiatives nationales de résilience.

La somme a été répartie comme suit ;40 % pour Faso Mébo, permettant l’acquisition de 74 tonnes de ciment et 190 m³ d’agrégats ; 30 % pour les FDS et VDP, finançant 8 motos, 1 200 blousons et des bons d’essence pour un montant global de 7 080 000 FCFA ; 30 % pour la campagne Démè Sira, déposés dans un compte Trésor.

Le gouverneur a également remis dans la matinée la somme de un million en soutien à la famille de feu l’enseignant Yacouba Zongo, assassiné en novembre à Loungo dans le koulpelgo.

Le représentant de Plan Burkina a salué « un leadership visionnaire », rappelant que l’ONG demeure engagée dans l’accès équitable à l’éducation et coordonne le Cluster éducation du Nakambé.

Portée par ses résultats exceptionnels, ses innovations et son élan de solidarité, la 20ᵉ Journée régionale de l’excellence scolaire du Nakambé confirme la dynamique d’une région résolument tournée vers la performance, l’équité et la résilience. « L’excellence n’est pas un acte isolé, mais une culture que nous construisons ensemble », a conclu le Directeur régional, en appelant à poursuivre l’effort collectif pour hisser la région parmi les plus performantes du pays.

