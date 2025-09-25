BURKINA-NAHOURI-ZIOU-RENCONTRE-SENSIBILISATION-GESTION-EAU

Nahouri/Ziou : La direction régionale en charge de l’Eau sensibilise la population sur la gestion intégrée des ressources en eau

Ziou, 25 sept. 2025 (AIB)- La direction régionale en charge de l’Eau du Nazinon, a organisé, le jeudi 18 septembre 2025, dans la commune de Ziou, localité située à une soixantaine de km à l’Est de Pô, une rencontre de sensibilisation sur la Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) et la préparation de l’assemblée générale constitutive du comité d’usagers de l’eau du barrage de Ziou.

Cette rencontre de sensibilisation sur la Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), tenue le jeudi 18 septembre 2025, dans la commune de Ziou, avait pour objectif entre autres, de préparer le terrain à la future assemblée générale constitutive du Comité d’usagers de l’eau (CUE) et le rôle essentiel des usagers dans la préservation durable de cette infrastructure hydraulique.

Après des échanges, les populations se sont engagées à être des relais auprès de l’ensemble de toutes couches sociales pour une adhésion au processus.

Pour le chef de service régional des ressources en eau et des infrastructures hydrauliques, Mohamed Belohou, cette rencontre a été très bénéfique, la qualité des échanges et la forte mobilisation témoignent de la volonté des populations d’accompagner le processus de mise en place du CUE.

La mission de la direction régionale était accompagnée de la direction provinciale de l’eau, de l’assainissement et de l’environnement du Nahouri, conduite Benoît Tiégnan.

