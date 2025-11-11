BURKINA-NAHOURI-SENSIBILISATION-VGB

Nahouri/VBG : La plateforme genre sensibilise les travailleurs du public et du secteur informel

Pô, 10 nov. 2025 (AIB)- La plateforme genre, a organisé, ce samedi 8 novembre 2025 à Pô, dans la province du Nahouri, une session de sensibilisation pour la ratification de la convention 190 (C190) de l’organisation internationale de travail. Une session qui a connu la présence du secrétaire général de la Confédération syndicale du Burkina (CSB), Guy Olivier Ouédraogo.

Pour lutter contre les Violences basées sur le genre (VBG), le Burkina Faso a adopté et ratifié des instruments juridiques, des politiques, stratégies et mesures visant à les éliminer.

Malgré ces actions, les VBG persistent. C’est donc pour inverser la tendance que cette session de formation a été initiée le samedi 8 novembre 2025 à Pô, par la plateforme genre au profit des travailleurs du public et du secteur informel.

L’objectif est de sensibiliser un grand public sur l’importance de la lutte contre les violences basées sur le genre dans le milieu du travail.

Pendant plus de quatre heures, les participants issus du monde du travail et du secteur informel ont échangé sur le processus d’adoption de la convention 190 de l’organisation internationale du travail et de sa recommandation 206, son champ d’action et la stratégie syndicale pour la ratification de la convention 190.

Au terme de cette journée de sensibilisation, ce sont des motifs de satisfaction qui se dégagent.

Pour la coordinatrice provinciale de la Confédération syndicale du Burkina (CSB), Binta Atiouken et le point focal du genre de Pô, Benjamine Kakora Akou, cette rencontre a été très bénéfique au regard de l’engouement et de la qualité des échanges.

« Nous sommes armés pour relever les défis des VBG dans le monde du travail », se sont-elles réjouies.

Elles se sont dites satisfaites de la mission de la plateforme genre conduite par le secrétaire général de la Confédération syndicale du Burkina (CSB), Guy Olivier Ouédraogo.

Selon lui, la grande mobilisation du monde du travail et du secteur informel de Pô démontre que les différents acteurs sont résolument engagés à lutter contre les violences basées sur le genre.

Avant le début de la rencontre, les participants ont observé une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes liées aux attaques terroristes.

Agence d’information du Burkina

