Nahouri : Une sous-commission lance ses activités pour la promotion de la langue Ninkaré

Pô, 5 oct. 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a lancé, le samedi 4 octobre 2025, les activités de la sous-commission nationale de la langue Ninkaré, dans la commune de Zécco. Une cérémonie qui a connu la présence de plusieurs invités.

Le Burkina est riche d’une diversité culturelle et linguistique. Chaque langue est un trésor qui porte l’histoire, les valeurs, la sagesse et l’identité des différentes communautés.

La cérémonie de ce samedi 4 octobre 2025, marque ainsi le lancement officiel des activités de la sous-commission nationale de la langue Ninkaré.

Une commission qui aura pour mission d’œuvrer à promouvoir et à valoriser le Ninkaré dans le souci de préserver le patrimoine immatériel inestimable, de transmettre aux enfants la richesse des traditions et des connaissances des ancêtres et aussi contribuer à la consolidation de l’unité nationale à travers, le respect et la mise en valeur de toutes les identités locales a indiqué le président du comité d’organisation Baba Karfo.

Le Président de la sous-commission de la langue Ninkaré, Rongo Bakieka, a quant à lui, soutenu que cette cérémonie marque le lancement des activités de la sous-commission et un appel à tous, afin de faire de celle-ci, une langue parlée dans les foyers mais aussi un instrument d’éducation, de recherche et de cohésion sociale.

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a, au nom du ministre en charge de l’Enseignement de base, souligné que le lancement de cette activité permettra à la langue Ninkaré de se sentir davantage impliquée dans la marche glorieuse du Burkina vers la quête de sa souveraineté et de son développement.

Il a invité les populations et particulièrement la jeunesse à intégrer la langue Ninkaré dans leurs créations, innovations et dans leurs échanges.

« C’est à travers vous que la langue Ninkaré trouvera son plein essor et sa modernisation », a-t-il conclu.

Il faut noter que ces activités de lancement ont été parrainées par le directeur général de l’éducation non formelle, Jean Noël Ouédan Tagnabou.

La cérémonie qui a connu la présence d’une forte délégation des chefs coutumiers du Ghana venus témoigner leur soutien au peuple Nankana du Burkina qui partagent la même langue.

Avant le début de la cérémonie, les autorités coutumières ont béni la journée et l’hymne de la victoire des forces combattantes sur les forces du mal entonnée en Ninkaré.

Les organisateurs ont remis des attestations de reconnaissances aux pionniers qui ont posé les jalons de la valorisation de la langue Ninkaré, une langue parlée dans les communes de Tiébélé, Zécco et Ziou.

