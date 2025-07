Burkina-Nahouri- Gestion-Catastrophes

Nahouri : Une rencontre de sensibilisation pour prévenir les risques de catastrophes

Pô, 25 juil. 2024 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a présidé ce vendredi 25 juillet 2025 à Pô, une rencontre de sensibilisation, de prévention et de réduction des risques de catastrophes.

Préfets, présidents des délégations spéciales, leaders d’opinion, directeurs et chefs de service provinciaux, ont pris part le vendredi 25 juillet 2025, a la rencontre de sensibilisation sur les risques de catastrophes.

Selon le Haut- commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a indiqué que cette activité s’inscrit dans une démarche responsable et proactive.

«Celle de renforcer la capacité collective à anticiper, prévenir et mieux gérer les situations de crise qui, trop souvent, mettent en péril la vie des populations, la sécurité des infrastructures et la stabilité de l’environnement», a soutenu l’autorité provinciale.

Deux communications ont été développées par le service provincial de l’action humanitaire du Nahouri.

La première a porté sur la prévention des risques de catastrophes, en mettant l’accent sur les mécanismes d’alerte, la préparation communautaire et les bonnes pratiques à adopter pour réduire la vulnérabilité.

La seconde, sur les mesures préventives face aux inondations, phénomène récurrent dans notre pays et dont les conséquences dramatiques rappellent chaque année la nécessité d’agir avec rigueur et anticipation.

Après plus de deux heures d’échanges fructueux et partages d’expériences, les participants ont été outillés en mécanisme de prévention et de réduction des risques de catastrophes.

Ils se sont également engagés à sensibiliser les populations sur ces mécanismes pour que chaque Burkinabè soit un acteur de la prévention.

Le Haut-commissaire du Nahouri, a invité les participants à une synergie d’action et à être des relais auprès des populations afin de bâtir une société résiliente capable de faire face aux aléas naturels et aux crises.

Agence d’information du Burkina

