Nahouri : Une bonne volonté offre une école de trois classes au village de Lô-Caloa

Pô, 13 nov. 2025 (AIB)-La population de Lô-Caloa, localité située à une dizaine de km à l’Est de Tiébele, a bénéficié, ce samedi 8 novembre 2025, d’une école de trois classes construite par leur nièce, Fatima Olive Abouga et ses partenaires.

Le samedi 08 novembre 2025, la population du village de Lô-Caloa dans la commune de Tîébélé, était en liesse.

Elle a reçu la visite de leur nièce, Fatima Olive Abouga, qui a réalisé une école à trois salles de classes, un bureau, un magasin, équipée de quatre bureaux complets, 25 tables-bancs et quatre armoires.

A cela s’ajoutent, un forage, une latrine à quatre postes et un mât de drapeau.

La donatrice et la population, ont rendu un hommage au directeur provincial en charge de l’Education primaire du Nahouri, Yacouba T. Abem, décédé en 2015 à Lô par suite d’accident, alors qu’il se rendait dans la zone pour des activités pédagogiques.

« Aujourd’hui, notre école primaire portera son nom, ‘’école Lô-Abem » pour lui rendre hommage », ont déclaré tour à tour les représentants du Président de la délégation spéciale (PDS) et du Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Tiébele.

Selon Fatima Olive Abouga, le défunt Abem est son cousin et depuis sa disparition, il fallait quelque chose en sa mémoire, d’où l’idée de construire cette école.

« Je remercie tous les partenaires qui m’ont permis de réaliser ce rêve », a indiqué Mme Abouga.

Présents à la cérémonie, la famille et les amis de Feu Abem, fortement mobilisés, ont témoigné leur reconnaissance aux donateurs et aux autorités qui ont bien voulu rendre hommage à leur fils, père, mari et ami en donnant son nom à cette école nouvellement inaugurée.

«Ça été d’abord une grande joie, une grande satisfaction que les autorités aient bien voulu donner le nom de mon défunt mari Yacouba T. Abem à cette école qui était un homme de valeur. Ensuite, cette école est la bienvenue car elle permettra d’enseigner et de transmettre les valeurs qu’incarnait mon mari aux élèves», s’est réjoui l’épouse du défunt, Dasmata Abem/Bilgo.

Elle s’est également engagée avec sa famille et ses amis d’accompagner l’école à la limite de leurs moyens, pour le repos de l’âme de son mari et pour l’honneur fait à la famille.

Une plantation d’arbre, une remise de kits scolaires et pédagogiques aux élèves et aux enseignants de ladite école et un repas communautaire ont mis fin à cette journée.

Il faut noter que la promotrice a bénéficié du soutien de l’association ABEVOB, SUNGROUP et JAPAN-BURKINA-FRIENDRISCH-ASOCIATION.

L’école de Lô-Abem a officiellement ouvert ses portes le 13 septembre 2025 et compte aujourd’hui 76 élèves inscrits en classe de CP1.

Agence d’information du Burkina

