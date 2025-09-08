BURKINA-NAHOURI-INFORMATIQUE-ENGAGEMENT-PATRIOTIQUE

Nahouri : Une association fait la maintenance gratuite des ordinateurs des services publics

Pô, 8 sept. 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a lancé ce jeudi 4 septembre 2025, la première édition de la campagne de maintenance informatique gratuite au profit des services techniques publics et privés de la commune de Pô. L’initiative est de l’Association pour la promotion des technologies de l’information et de la communication du Nahouri (APTIC- Nahouri).

C’est sous le thème « Maintenance informatique : Action citoyenne et patriotique », que l’Association pour la promotion des technologies de l’Information et de la communication du Nahouri (AP-TIC/NAHOURI), a officiellement lancé ce jeudi 4 septembre 2025, sa compagne de maintenance informatique gratuite pour les services publics et privés de la ville de Pô.

Pendant une semaine, le président de l’association, Ayikim Patrick Alira et son équipe de techniciens, ont sillonné les bureaux des différentes directions provinciales et chefs de service de Pô, pour donner un coup de main pour la maintenance des appareils informatiques.

Pour le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, mettre la technologie au service de la communauté, en offrant gracieusement des prestations de maintenance informatique, constitue un acte hautement patriotique, empreint de solidarité et d’engagement civique.

« Cette activité s’inscrit également dans une démarche de sensibilisation des populations à la culture numérique », a conclu l’autorité provinciale.

Après la cérémonie de lancement officiel, l’équipe des techniciens s’est rendue au Tribunal de Grande Instance de Pô (TGI de Pô) où elle a été reçue par le président par intérim du Tribunal, Silvain Bayala et ses collaborateurs.

Sur place, plusieurs problèmes des machines du parquet et du siège ont été diagnostiqués et résolus.

« C’est un acte concret du patriotisme que vous venez de poser et répond du même coup la vision des plus hautes autorités du pays. Chacun de nous doit apporter sa contribution pour le développement de notre cher Faso », a souligné M. Bayala.

Cette première édition a été parrainée par le rédacteur en chef de la RTB- Télé, Aboubacar Sagnon, représentant El Hadj Adama Haïdara, PDG de STHAF.

Avant le début de la cérémonie, le ministre en charge de la Jeunesse auprès de sa majesté Pô-Pê, a béni la journée et a félicité l’association pour cette noble initiative.

Une semaine après le lancement, le président de l’association, Ayikim Patrick Alira, s’est dit satisfait de l’accueil qui leur a été réservé lors de leur passage dans les services.

« Nous pensons avoir apporté notre petite contribution pour le développement de notre chère nation », a laissé entendre M. Alira.

Il a également indiqué que les actions qui ont été menées au cours de cette campagne sont entre autres, les installations, les paramétrages et les mises à jour d’antivirus reconnus, la collecte et le recyclage des cartouches d’encre, l’activation des licences Windows et Microsoft Office.

Agence d’information du Burkina

