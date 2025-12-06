Burkina-Nahouri-Environnement

Nahouri : Un projet transfrontalier pour renforcer la gouvernance inclusive dans le complexe PONASI présenté aux partenaires

Pô, 5 déc. 2025 (AIB)- Les responsables du projet Gouvernance inclusive transfrontalière (GIT-BF-GH), ont organisé, ce jeudi 4 décembre 2024 à Pô, dans la province du Nahouri, une rencontre de présentation dudit projet. Un projet de renforcement du système de gouvernance inclusive transfrontalière pour la restauration des paysages et la conservation de la biodiversité, reconnectant le complexe PONASI et les corridors fauniques Burkinabè et ghanéens.

Le Burkina Faso et le Ghana partagent des corridors importants pour le déplacement naturel de la faune sauvage, dont les éléphants entre les deux pays .

La fonctionnalité de ces couloirs requiert la collaboration entre les acteurs dans les deux pays et des deux côtés de la frontière. Aussi, le renforcement des capacités des acteurs nationaux et la mise en place d’un système de collaboration transfrontalière s’avère indispensable.

C’est donc pour pallier ces difficultés que le projet de renforcement du système de gouvernance inclusive transfrontalière pour la restauration des paysages et la conservation de la biodiversité, reconnectant le complexe PONASI et les corridors fauniques Burkinabè et ghanéens a été initié par l’association nature et développement (NATUDEV) et ses partenaires.

La rencontre de Pô a donc pour objectif de présenter le projet, les modalités pratiques de sa mise en œuvre et demander l’accompagnement de tous les acteurs riverains des deux corridors des éléphants des deux pays.

Après une présentation du projet par le président de l’association NATUDEV, Alexis Kaboré, suivie d’échanges, les participants ont apprécié l’initiative qui va favoriser le déplacement sécurisé de la faune entre le Burkina et le Ghana et partant améliorer les conditions socio-économiques des populations riveraines par la valorisation des ressources naturelles.

Agence d’information du Burkina

HKO/HB/OO