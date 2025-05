BURKINA-NAHOURI-SEMAINE-RECONNAISSANCE-ENSEIGNANT

Nahouri/Semaine de reconnaissance de l’élève envers l’enseignant : Le Haut-commissaire reconnaît la place prépondérante de l’enseignant

Pô, 6 mai 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a présidé ce mardi 6 avril 2025, la cérémonie de montée des couleurs au lycée provincial de Pô marquant la première édition de la semaine de reconnaissance de l’élève envers l’enseignant (SRE). Il a reconnu la place prépondérante de l’enseignant dans la société.

Les forces vives de la province du Nahouri ainsi que les élèves du lycée provincial de Pô, ont rendu un vibrant hommage aux enseignants de la province, le mardi 6 avril 2025, dans le cadre de la première édition de la semaine de reconnaissance de l’élève envers l’enseignant.

Hymne nationale entonnée en langue Kassena et le message du Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, ont constitué les temps forts de cette journée placée sous le thème : « Hommage à l’enseignant(e), cheville ouvrière de mon éducation et de ma formation ».

M. Kam a rappelé l’importance de cette journée qui s’inscrit dans une volonté de redonner à l’enseignant la place qui lui revient dans notre société, celle de bâtisseurs de destinées.

Il a indiqué que cela sonne comme une vérité simple, mais trop souvent oubliée.

« Car sans l’enseignant, il n’y a ni médecin, ni ingénieur, ni ministre, ni Haut-commissaire. Sans l’enseignant, il n’y a ni avenir éclairé, ni nation debout », a ajouté le Haut-commissaire Kam.

Il a expliqué aux enseignants que leur mission est immense, qu’elle est souvent silencieuse, parfois ingrate, mais toujours fondamentale.

Aux élèves, M. Kam les a invité à dire merci à leurs chers enseignants et ce merci ne doit pas seulement s’entendre, il doit se voir dans le respect, l’engagement, la réussite et la conduite.

« Car la plus belle récompense pour un(e) enseignant(e), c’est de voir ses élèves s’élever et devenir des femmes et des hommes biens », a conclu le Haut-commissaire.

Agence d’information du Burkina

