Nahouri/Santé : Une association dote le CSPS de Tangassogo en matériels médico-techniques

Pô, 23 oct. 2025 (AIB)-Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Tiébélé, Aimé Gué, a réceptionné, ce mercredi 22 octobre 2025, du matériel médico-technique au profit du Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) du village de Tangassogo, localité située à une dizaine de km au Sud de Tîébélé. Ce don est l’initiative de l’association Kuzemdjua des ressortissants de Tangassogo.

Composé de 10 matelas pour hospitalisation et 03 tensiomètres, ce don a été remis le mercredi 22 octobre 2025 au profit du Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) du village de Tangassogo, une initiative de l’association Kuzemdjua des ressortissants de Tangassogo.

« Nous avons constaté que les matelas du CSPS étaient dans une vétusté très avancée et nous filles et fils de la localité devrons apporter notre contribution pour améliorer la qualité des soins au profit de nos parents. C’est ce qui nous a motivé à apporter ce petit don », a indiqué le président de ladite association, Dr Issouf Adikoabou.

Pour le président de la délégation spéciale de Tîébélé Aime Gué, ce don s’inscrit dans un dynamisme de promotion à la santé et au bien-être social des populations et vient enlever « une grosse épine à notre pied ».

Satisfait également, le président du comité de gestion du CSPS, Phillipe J. Setanga, a indiqué que ce don vient soulager le centre de santé dont les matelas étaient en dégradation totale.

« Nous sommes satisfaits de cet acte qui vient sauver tout un village. Nous exprimons nos profonds remerciements aux donateurs. Nous souhaitons également plein succès à l’association dans l’accomplissement de ses nobles missions », s’est réjoui le major du CSPS, Bougassé Abètiga.

Il faut noter que l’association a aussi ouvert un dépôt pharmaceutique dans le village afin de soulager les populations qui parcouraient des kilomètres et même traversaient la frontière pour payer des produits de santé.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/oo