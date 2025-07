BURKINA-NAHOURI-SANTE-PUBLIQUE

Nahouri/Santé : Un centre de santé privé à Guelwongo pour améliorer la qualité des soins

Pô, 28 juil. 2025 (AIB)-Le secrétaire général de la province du Nahouri, Emile Hien, a présidé, ce samedi 26 juillet 2025, dans le village de Guelwongo, commune de Ziou, la mise en service officiel d’un centre de santé privé. L’initiative est de l’association RAPHA « Lafè- Yiiré ».

Le centre de santé privé Rapha « Lafè-yiré « , a été inauguré le samedi 26 juillet 2025 dans le village de Guelwongo, commune de Zioua.

Il est composé entre autres, d’une salle d’attente, une consultation en médecine générale et spécialisée, un laboratoire, une salle d’échographie, une salle d’hospitalisation et une salle d’accouchement.

Le président de l’association RAPHA et promoteur, Dr Romond Sia, a indiqué que le centre de santé vise à apporter une contribution à la résolution des problèmes de santé dans les communes de Zecco, Ziou, Tîébélé et des villages environnants du Ghana en leur offrant des soins de qualité et en appui aux formations sanitaires de la localité.

Pour lui, la santé a toujours été une priorité pour les plus hautes autorités du pays d’où les efforts consentis au quotidien par le gouvernement pour améliorer les conditions des populations.

« La réalisation de cette infrastructure vient soutenir l’Etat dans cette mission », a conclu Dr Sia.

La directrice régionale de la santé du Nazinon, Anata Goro/Soré, a dit sa satisfaction de voir la réalisation de cette infrastructure de qualité dans cette localité très distante du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Pô.

Elle a félicité le promoteur pour cette belle initiative car les formations ne disposent pas des plateaux techniques permettant de réaliser des examens de laboratoire et d’imagerie.

Le secrétaire général de la province du Nahouri, Emile Hien, a félicité le promoteur et la population de Guelwongo pour la réalisation de ce centre de santé privé qui viendra améliorer la qualité des soins dans cette zone.

Il a invité les populations à en prendre soin afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle et limiter certaines évacuations et réalisations des examens à Pô.

Avant le début de la cérémonie, les autorités coutumières et religieuses ont béni la journée et prié pour les forces combattantes et le retour de la paix au Burkina Faso.

Une forte délégation des chefs coutumiers des villages frontaliers du Ghana avec le village de Guelwongo sont venus soutenir le promoteur.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/oo