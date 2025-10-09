BURKINA-NAHOURI-SANTE-NOUVELLES-INFRASTRUCTURES

Nahouri/Santé : Les nouvelles infrastructures du CMA de Pô désormais fonctionnelles

Pô 8 oct. 2025 (AIB)- Les nouvelles infrastructures du Centre médical avec antenne chirurgicale CMA) de Pô, ont été mises en service ce lundi 6 octobre 2025.

Les nouvelles infrastructures du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Pô débutées en 2017 et qui ont connu plusieurs arrêts, sont fonctionnelles depuis ce lundi 6 octobre 2025.

De la morgue en passant par la pédiatrie et la maternité, ce sont des nouvelles infrastructures qui accueillent les patients.

« C’est une grosse épine enlevée à notre pied, ces infrastructures de qualité viennent changer le visage du CMA de Pô. Le personnel se sent à l’aise maintenant pour exécuter ses missions. Quant aux malades, ils sont dans un environnement confortable », a confié le médecin chef du district sanitaire de Pô, Dr Boukaré Wanré.

Le responsable de la pédiatrie, Dr Charlotte Nikiema/Kiendrébéogo, a indiqué que le centre médical était dans un local exigu, avec une seule porte d’entrée, « aujourd’hui, toutes les conditions sont réunies afin que nous puissions donner le meilleur de nous pour le bonheur des populations ».

Le même sentiment de joie anime l’un des responsables à la maternité, Mady Nébié, qui a précisé que ces infrastructures donnent une satisfaction à travailler et « nous accueillons cette mise en service avec beaucoup d’enthousiasme », a soutenu M. Nébié.

Le Dr Boukaré Wanré, a salué ceux qui ont œuvré à la mise en service de ces infrastructures et a invité les acteurs de la santé, les populations à prendre soin de ce joyaux qui était attendu par toute la population du Nahouri.

« J’invite les agents de santé, la population, à être un relais auprès de son entourage afin de garder ces infrastructures de qualité propres », a conclu M. Wanré.

