Nahouri/Rentrée scolaire 2025-2026 : Le proviseur invite ses collègues professeurs à plus d’engagement

Zecco, 1er oct. 2025 (AIB)- Le proviseur du lycée départemental de Zecco, Isidore Douamba, a invité, le mercredi 1er octobre 2025, ses collègues professeurs à plus d’engagement pour relever les défis, lors du lancement de la rentrée scolaire 2025-2026.

Le proviseur du lycée départemental de Zecco, Isidore Douamba, a officiellement lancé les activités de la rentrée scolaire 2025-2026, ce mercredi 1er octobre 2025, en présence des élèves et du personnel enseignant.

Il a invité ses collaborateurs à plus d’engagement pour relever les défis.

Après le lancement, une rencontre d’échanges entre acteurs du monde éducatif a été tenue.

M. Douamba a indiqué que le lycée a enregistré 46 abandons au cours de l’année écoulée.

C’est pourquoi, il a invité les parents d’élèves à accompagner le corps enseignant afin que ce problème soit résolu définitivement.

