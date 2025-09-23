BURKINA-NAHOURI-INFRASTRUCTURES-ROUTIERES-CONSTRUCTION

Nahouri : Quatre infrastructures de franchissement construites à Kaya pour faciliter les déplacements

Pô, 22 août 2025 (AIB)- Quatre infrastructures de franchissement ont été construites dans le village de Kaya, dans la commune de Tiébélé, pour faciliter la mobilité de la population.

Le village de Kaya, dans la commune de Tiébélé, est parfois le théâtre de fortes inondations en saison hivernale.

Pour prévenir un tel scénario, les populations dudit village ont pris l’initiative de construire elles-mêmes des ponts en vue de faciliter les déplacements.

Cette solidarité a porté des fruits par la construction de deux infrastructures de franchissement.

Aussi, pour soutenir les populations, l’État a construit également deux ponts dont l’un à proximité du marché et l’autre à la frontière avec le Ghana.

La construction de ces infrastructures de franchissement vient soulager les populations qui pourront désormais aller d’un village à une autre.

Agence d’information du Burkina

TK/HKO/hb/oo