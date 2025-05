Burkina-Nahouri- Journée-Coutumes-Traditions-Parents-Plaisanterie

Nahouri/Parentée à plaisanterie : Le ministre en charge des Mines s’auto proclame roi des gourounsi

Pô, 17 mai 2025 (AIB)-La parenté à plaisanterie a été magnifiée ce jeudi 15 mai 2025 à Pô, dans la province du Nahouri, à l’occasion de la deuxième édition de la journée des coutumes et traditions. Le ministre en charge des Mines, Yacouba Zabré Gouba, s’est auto proclamé roi des gourounsi au cours de la cérémonie.

La deuxième édition de la journée des coutumes et traditions à Pô, a été célébrée le jeudi 15 mai 2025 en présence du ministre en charge des Mines, Yacouba Zabré Gouba, comme invité d’honneur.

Il a été fait guerrier gourounsi à la place Némaro de Pô par le chef coutumier de Kayoro (Ghana), aussi invité d’honneur.

Le ministre Gouba s’est auto proclamé roi des Gourounsi et a reçu l’arsenal de guerre et un panier d’arachide.

«J’invite tous les chefs coutumiers Gourounsi ici présents avec leurs populations à me faire allégeance à partir de cet instant faute de quoi, vos attributs de chef et bonnets seront retirés de gré ou de force», a lancé le ministre à l’endroit de la grande foule mobilisée à cet effet.

Pour le ministre en charge de l’Enseignement de base, Jacques Sosthène Dingara qui a conduit la délégation gouvernementale, la parenté à plaisanterie est une valeur qu’il faut promouvoir et préserver.

«La présence du ministre Gouba a contribué à agrémenter la journée et traduit également une autre richesse de notre pays. A travers cette valeur nous arrivons à résoudre nos problème», a soutenu le ministre Dingara.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/bz