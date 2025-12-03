Burkina-Nahouri-Montée-Couleurs-Nationales

Nahouri/Montée des couleurs : Les forces vives invitées à être solidaires des personnes vulnérables

Pô, 3 déc. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a présidé, ce mercredi 03 décembre 2025 à Pô, dans la province du Nahouri, la montée solennelle des couleurs nationales. Il a appelé les forces vives de la province à être solidaires des personnes vulnérables et à se mobiliser pour la campagne nationale Dêmè-Sira.

Les forces vives de la province du Nahouri ainsi que les Forces de défense et de sécurité (FDS) de la garnison de Pô, ont assisté à la dernière montée solennelle du drapeau de cette année 2025 au haut-commissariat du Nahouri ce 3 décembre 2025.

Hymne de la victoire en Kassim suivie de la montée des couleurs et le message du Haut-commissaire, ont constitué l’ossature de cette journée qui marque la dernière montée solennelle des couleurs nationales pour cette année 2025.

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a indiqué que cette activité vise à renforcer l’esprit civique à magnifier l’attachement aux valeurs républicaines et à promouvoir la cohésion entre les différentes composantes institutionnelles et sociales de la province.

Pour lui, cette activité sera tournante en 2026 dans les différents services et a invité les corps constitués ainsi que les autres composantes de la société, à être solidaires des personnes vulnérables, les personnes âgées, les PDI et à soutenir la campagne nationale de solidarité Dêmè-Sira, une activité de solidarité endogène démontrant le vivre ensemble des Burkinabè.

Le Haut-commissaire, a appelé la population du Nahouri à une solidarité agissante afin que chacun laisse parler son cœur en apportant une aide au profit des plus démunis pendant cette campagne qui se déroule du 14 novembre au 31 décembre 2025.

Sié Aristide Mohamed Kam, a remis les clés de 11 tracteurs aux producteurs semenciers du Nahouri dans le cadre l’offensive agro-pastorale et halieutique.

Agence d’information du Burkina

HKO/HB/OO