Nahouri/Montée des couleurs : Les forces vives de la commune invitées à bannir les maux qui gangrènent la société

Pô, 6 oct. 2025 (AIB)-Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Pô, Ilassa Dianda, a présidé ce lundi 6 octobre 2025, la montée solennelle du drapeau. Cette activité entre dans le cadre des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Après avoir participé au lancement officiel des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, le 2 octobre 2025 au haut-commissariat du Nahouri, les forces vives de la commune de Pô ont poursuivi la célébration de la deuxième phase des JNEPPC ce lundi 6 octobre 2025 par une montée des couleurs.

L’hymne de la victoire entonnée en langue Kassim pendant la montée du drapeau et le message du Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Pô, Ilassa Dianda, ont été les principales articulations de cette journée.

Dans son message, il a salué la forte mobilisation des forces vives et les a invités à toujours garder l’esprit du thème de cette édition qui est « L’ordre et la discipline : Je m’engage ».

« Nous devons adopter un changement de comportement dans notre façon de faire, bannir les différents maux qui gangrènent notre société, les services publics et qui mettent le pays en retard. Nous devons soutenir les différentes initiatives du chef de l’Etat et se comporter en bon citoyen pour accompagner le développement de notre chère nation », a-t-il dit.

Ilassa Dianda, a également invité chacun citoyen de la commune à être un membre de la brigade « LABAAL » afin de faire de Pô, une commune exemplaire.

Aussi, les forces vives ont été invitées à participer activement aux différentes activités organisées dans la commune dans le cadre de cette édition.

Agence d’information du Burkina

