Nahouri/Mois du patrimoine Burkinabè : Les forces vives invitées à visiter les sites touristique

Pô, 17 avril 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a lancé, ce jeudi 17 avril 2025, les activités du mois du patrimoine Burkinabè dans la province, par une montée des couleurs au lycée municipal de Pô.

Durant ce mois, les populations sont invitées à visiter les sites touristiques de la province.Hymne nationale entonnée en langue Kassena, montée du drapeau national et message du président du Faso lu par le Haut- commissaire, ont été les temps forts de la cérémonie.

Placée sous le thème : «Patrimoine culturel et développement économique», le président du Faso a rappelé aux Burkinabè que « l’histoire nous enseigne que les grandes nations sont celle qui ont su bâtir les fondations de leur propre culture».

Il a indiqué que c’est dans nos valeurs propres que nous devons puiser la force de notre essor.

«Le temps est venu pour les fils et filles du Burkina de nous unir pour suivre cette voie juste avec foi, volonté et clairvoyance», a-t-il ajouté.

Aux autorités coutumières et religieuses, acteurs culturels et à la jeunesse, le président du Faso les a invités à jouer pleinement leur rôle afin de faire de ce mois, un moment d’initiation et de fierté.

Aussi, le président du Faso a lancé un appel aux populations à un engagement avec ferveur durant ce mois dédié à découvrir, faire découvrir et à célébrer l’héritage commun.

Le Haut-commissaire du Nahouri, a salué la grande mobilisation et a invité les populations à visiter et à faire la promotion des sites touristiques de la province.

Il faut noter que dans les autres communes de la province, des activités ont été lancées par les présidents des délégations spéciales desdites communes.

Agence d’information du Burkina

