BURKINA-NAHOURI-SPORT-MARACANA-HOMMAGE

Nahouri/Maracana : L’union du Faso remporte le trophée par le score de 1 but à 0

Pô, 3 nov. 2025 (AIB)- La 13e édition du tournoi maracana de moins de 15 ans de Pô, a connu son apothéose, ce samedi 1er novembre 2025 sur le terrain du secteur N°5 de Pô, sous le thème «Football des jeune et formation ». C’est l’équipe de l’Union du Faso, qui a remporté cette édition devant FC Etalon, par le score de 1 but à 0.

Au total, 16 équipes des jeunes de moins de 15 ans de la commune de Pô, ont rivalisé trois mois durant dans un esprit de fraternité et de fair- play. La finale a opposé l’équipe l’Union du Faso et FC Etalon.

Selon le promoteur et président de l’association sportive pour le développement et la solidarité, président de l’académie football club de Pô et de l’AS douane, Rémi Tenkodogo, cette activité vise à promouvoir la cohésion sociale afin que chaque Burkinabè contribue pour un retour de la paix au Burkina Faso.

Elle vise aussi à recruter les meilleurs jeunes footballeurs en vue de les intégrer dans l’académie football club de Pô de l’AS douane tout en les enseignant des valeurs de civisme et de patriotisme.

Le secrétaire général de la Fédération Burkina de Football et parrain de l’édition, Bouriema Balima, a salué le comité d’organisation pour la tenue régulière de ce tournoi.

Un tournoi qui rend hommage à Potani Bilgo dit « morihino », le premier promoteur de cet évènement, décédé le 24 février 2022 par suite d’un accident.

En plus du trophée, elle reçoit une enveloppe de 100 000 F CFA, un ballon et un jeu de maillots

FC Etalon empoche 75 000 F CFA, un ballon et un jeu de maillot. Les équipes classées quatrième et troisième ont été récompensées en espèces et en nature.

Il faut noter que cette finale a connu la présence des autorités provinciales, de personnalités dont l’ancien ministre des sports Daouda Azoupiou et des amis du promoteur. Toutes ces personnalités sont venues rendre hommage à Feu Potani Bilgo dit « morihino », premier promoteur du tournoi et soutenir Rémi Tenkodogo, l’actuel promoteur.

Avant le début du match les intervenants ont félicité Remi Tenkodogo, pour avoir pérenniser l’œuvre du premier promoteur.

Agence d’information du Burkina

HKO/HB/OO