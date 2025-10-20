BURKINA-NAHOURI-SPORT-LANCEMENT

Nahouri/Maracana du Haut-commissaire du Nahouri

Pô, 19 oct. 2025 (AIB)- L’équipe de l’enseignement secondaire de la formation professionnelle et technique du Nahouri, a remporté, ce samedi 18 octobre 2025, le match d’ouverture de la troisième édition de la coupe Maracana en football du commissaire de la province du Nahouri.

Le tournoi a été placé sous le thème : « Promouvoir la cohésion sociale et la fraternité entre les fils et filles de la province du Nahouri à travers le sport et les activités physiques.

Pendant un mois, 12 équipes dont 4 équipes des Forces de défense et de sécurité (FDS), vont se fraterniser autour du ballon rond et des jeux de société.

Pour le président du comité d’organisation, le secrétaire général de la province du Nahouri, Emile Hien, ce tournoi inter services va favoriser le brassage, le rapprochement, le divertissement et l’union entre les différents travailleurs des services privés et publics de la province.

« Cette activité permettra à la direction provinciale des Sports et des loisirs du Nahouri, d’inciter les jeunes, les travailleurs des services déconcentrés et les communautés de base à la pratique, du sport, des activités physiques et des loisirs », a indiqué M. Hien.

Le président du comité d’organisation a soutenu que par cette activité ils veulent créer le rapprochement, le brassage, le raffermissement des relations entre les populations du Nahouri, gage de paix et de cohésion sociale durable.

Pour ce match d’ouverture l’équipe de l’enseignement secondaire de la formation professionnelle et technique du Nahouri est venue à bout de l’équipe de la santé par le score de 2 buts 0 1.

Rendez-vous est donc pris le 29 novembre pour la grande finale.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/oo