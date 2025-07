BURKINA-NAHOURI-SPORTS

Nahouri/Maracana de la jeunesse de Zecco : ‘’Les Caïmans sacrés’’ de Boungou remporte le trophée

Pô, 7 juil. 2025 (AIB)- L’équipe ‘’Les caïmans sacrés’’ de Boungou, a remporté ce samedi 5 juillet 2025 à Zecco, le trophée de la 5e édition du tournoi maracana de la jeunesse de Zecco, dénommé Coupe « Nataaba » (Coupe de la cohésion). C’est le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, qui a présidé ladite finale en présence des filles, fils et amis de Zecco.

La commune de Zecco, localité située à 5Okm à l’Est de la ville de Pô, était en effervescence ce samedi 5 juillet 2025.

Cette mobilisation des filles, fils et amis de Zecco avait pour seul objectif, magnifier l’esprit de la cohésion sociale et du vivre ensemble à travers le sport d’une part, et d’autre part, mobiliser les forces vives et amis de Zecco autour du développement de ladite commune.

Le tournoi a débuté en février dernier avec 16 équipes des communes de Zecco, Ziou et Tiébélé.

Au terme des phases éliminatoires, ce sont les équipes de FC Caïmans sacrés de Boungou, commune de Tîébélé et Guian FC de Zecco qui sont parvenues en finale.

Une finale âprement disputée et remportée par Les Caïmans sacrés de Boungou à l’issue du temps réglementaire par le score de 2 buts à 1 face à son adversaire.

Elle reçoit ainsi comme premier prix, une enveloppe de 125 000 F CFA, le trophée, un jeu de maillots et des médailles.

Les autres équipes participantes ont été également récompensées.

Pour le président du comité d’organisation, Félix Attia Karfo, cette compétition de la 5e édition a permis à la jeunesse des trois communes de briser les barrières et regarder dans la même direction.

«Lesport est une réponse pacifique et constructive aux défis de division, d’incompréhension que peuvent connaître nos localités », a-t-il indiqué.

Félix Attia Karfo, a affirmé son engagement à promouvoir une jeunesse unie, responsable et actrice du développement local.

Il a invité les jeunes de Zecco et des localités environnantes à faire du sport, un vecteur de solidarité, de respect et de progrès.

Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a félicité les populations de Zecco pour l’organisation d’une telle activité.

« Soyez des patriotes, mobilisez-vous, derrière les FDS et VDP pour une victoire finale », a laissé entendre l’autorité provinciale.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/yo