BURKINA-NAHOURI-EDUCATION-CONFERENCE

Nahouri : Les enseignants du secondaire invités à inculquer les valeurs patriotiques aux élèves

Pô, 8 oct. 2025 (AIB)- Le secrétaire général de la province du Nahouri, Emile Hien, a lancé, ce mardi 7 octobre 2025 à Pô, la conférence annuelle des enseignants de l’enseignement post-primaire et secondaire 2025. Plusieurs communications seront développées afin de permettre une bonne mise en œuvre efficace des réformes éducatives entreprises par le département de l’éducation dans la province du Nahouri.

C’est sous le thème : « Renforcer les capacités des enseignants pour une mise en œuvre efficace des réformes éducatives», que les enseignants du post-primaire et du secondaire du Nahouri, ont échangé, le mardi 7 octobre 2025 à Pô, sur l’approche par les compétences, le conseil d’école et les établissements à classes polyvalentes.

Le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire du Nahouri Malick SIMPORE, a indiqué que le choix de ces thèmes n’est pas anodin.

Pour lui, le problème d’emploi aujourd’hui est devenu un casse-tête pour les dirigeants alors que « notre école forme à la théorie et non aux aptitudes. C’est donc pour rectifier ce tir, que l’Approche par les compétences (APC) a été pensée par les décideurs ».

Ces quatre jours d’échanges pédagogiques permettront de renforcer les pratiques des enseignants et de les outiller sur les nouvelles décisions comme le conseil d’école et les établissements polyvalents.

Le secrétaire général de la province du Nahouri, Emile Hien, a indiqué que le thème de cette édition est à la fois ambitieux et essentiel car il traduit la volonté du gouvernement de bâtir une école moderne, performance et ancrée dans nos réalités.

M. Hien, a souligné que l’éducation est une arme comme la communication : l’éducateur peut construire si les valeurs inculquées sont bonnes et détruire si le message est mal véhiculé.

Il a également situé le contexte de ces journées, car selon lui, elles permettent de consolider les acquis sur les notions d’APC, de conseil d’école et aux établissements polyvalents.

Le secrétaire général de la province du Nahouri, a invité les participants à être les premiers artisans de cette transformation éducative une fois de retour chez lui.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/oo