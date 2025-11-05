BURKINA-NAHOURI-ENVIRONNEMENT-FORMATION

Nahouri : Les écogardes et les forestiers du complexe PONASI renforcent leurs capacités sur le logiciel SMART

Pô, 5 nov. 2025 (AIB)- Le directeur général de l’Office national des aires protégées (OFINAP), Phillipe Tamini, a lancé, ce mardi 04 novembre 2025 à Pô, dans la province du Nahouri, une formation sur le logiciel SMART au profit des écogardes et des forestiers des régions du Nando, du Nazinon et du Nakambé, en vue de leur permettre de gérer de manière adaptative les activités de patrouilles au niveau du complexe PONASI.

Renforcer les capacités opérationnelles des Ecogardes et des forestiers du complexe Pô-Nazinga-Sissili (PONASI), pour la collecte, l’analyse et l’utilisation des données de suivi écologique, c’est l’objectif fixé par cette formation le mardi 04 novembre 2025 à Pô.

L’activité a été organisée par l’Office national des aires protégées (OFINAP), avec l’appui financier du Projet PONASI/PNUD.

Pour le directeur général de l’OFINAP, Phillipe Tamini, les agents doivent être en phase avec les défis du moment pour rendre des services de qualité d’où le renforcement des capacités de ces derniers.

La trentaine de participants venus des régions du Nando, du Nazinon et du Nakambé vont échanger sur l’initiation au suivi écologique, la configuration d’une zone de conservation, l’analyse des données SMART et la production des rapports standardisés et planification stratégique des patrouilles.

Après quatre jours d’échanges suivi d’exercices pratiques sur le terrain, les participants repartiront outiller sur les fondamentaux d’outils et en collecte de données qui leur permettront de bien mener leurs activités sur le terrain

Le coordonnateur du Projet PONASI/PNUD, Diakouba Sirima, s’est dit satisfait de l’engouement et la qualité des échanges pendant la session.

Pour lui, c’est la preuve que les agents veulent offrir des services de qualité sur le terrain.

En rappel, le Projet gestion intégrée et durable du paysage de l’aire protégée du complexe Pô-Nazinga-Sissili (PONASI), est un projet qui vise à sauvegarder l’habitat essentiel de la faune, la biodiversité et les services écosystémiques dans le complexe de l’aire protégée PONASI par une gestion intégrée du paysage, générant des avantages multiples pour le développement durable dans la région du Nazinon.

Il est financé par le PNUD et le Fonds mondial pour l’environnement (FME).

Agence d’information du Burkina

HKO/HB/OO