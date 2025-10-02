BURKINA-NAHOURI-CENTRE-MEDICAL-BACHELIERS-IMMERSION- ASSAINISSEMENT

Nahouri : Les bacheliers de l’immersion patriotique assainissent le centre médical de Pô

Pô, 1er oct. 2025 (AIB) – Les bacheliers de l’immersion patriotique de la province du Nahouri, sous la conduite de leur délégué, Abdoulaye check Razack Korabou, ont mené, ce mercredi 1er octobre 2025, une opération de salubrité au Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Pô. L’activité a été placée sous le signe « réinvestir les valeurs acquises au profit de la communauté ».

Les bacheliers de l’immersion patriotique de la province du Nahouri ont choisi cette journée du mercredi 1er octobre 2025 marquant la date officielle de la rentrée scolaire au Burkina, pour assainir le Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Pô.

Munis de machettes et de râteaux, ils ont nettoyé les alentours des nouvelles infrastructures du centre médical dans une ambiance de chants appris lors de l’immersion patriotique.

« Nous avons appris des valeurs civiques et patriotiques durant notre immersion, et c’est pour nous une manière de les mettre au service de la communauté entière. Assainir le CMA, c’est offrir un cadre sein de travail pour le personnel et les malades », a déclaré leur délégué, Abdoulaye check Razack Korabou.

Le médecin chef du district sanitaire de Pô, Dr Boukaré Wanré, très ému de l’initiative des immergés, les a remerciés pour cet acte patriotique.

« Cette démonstration de patriotisme concret est édifiante. Elle témoigne de l’adhésion de la jeunesse aux initiatives du président du Faso et offre un exemple concret à suivre pour la jeunesse », a-t-il déclaré.

Il a indiqué que le CMA compte déménager dans ses nouvelles infrastructures et cette opération est un coup de pouce.

« Nous les encourageons à garder cet esprit et à travailler à réussir leur cursus universitaire et à véhiculer ces valeurs apprises pendant l’immersion au sein de la communauté », a laissé entendre Dr Wanré.

Agence d’information du Burkina

