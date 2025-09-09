BURKINA-NAHOURI-ASSAINISSEMENT-VEILLE-CITOYENNE

Nahouri : La veille citoyenne de Pô assainie le marché central et les centres de santé

Pô, 8 sept. 2025 (AIB)- La veille citoyenne de la commune de Pô, a officiellement lancé, ce mardi 8 septembre 2025, une opération patriotique d’assainissement du marché central et des Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) du secteur N°4 de Pô et de Dakola. Cette activité entre dans le cadre de l’initiative présidentielle pour le développement communautaire.

L’opération patriotique d’assainissement tenue le mardi 8 septembre 2025, a consisté à curer les caniveaux aux alentours du marché central et à assainir l’intérieur.

Pour le coordonnateur provincial de la veille citoyenne du Nahouri, Arouna Gomgnimbou, ces activités citoyennes qui entrent dans le cadre de l’initiative présidentielle pour le développement communautaire vont se dérouler dans les différents secteurs de la commune et au CSPS du secteur 4 et de Dakola.

« Nous invitons les populations à rester mobiliser pour rendre notre cadre de vie propre afin d’accompagner la dynamique du chef de l’Etat », a indiqué M. Gomgnimbou.

Satisfaites de cette activité matinale au marché central, les femmes ont pris l’engagement de garder les lieux propres en organisant périodiquement des séances d’assainissement.

« Nous allons dénoncer les inciviques auprès de l’autorité communale afin qu’ils soient sanctionnés », a déclaré le président des femmes du marché, Kalira Bilgo.

Le deuxième vice-président de la délégation spéciale de Pô, Luc Petrabou, a félicité les populations pour leur adhésion à l’initiative et la veille citoyenne pour ces activités patriotiques.

Agence d’information du Burkina

HKO/hb/oo