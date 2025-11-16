Burkina-Nahouri-Elevage-Cadre-Concertation

Nahouri : La transhumance dans la province au menu des échanges

Pô, 15 nov. 2025 (AIB)- Le secrétaire général de la province du Nahouri, Emile Hien, a présidé ce jeudi 13 novembre 2025 à Pô, dans la province du Nahouri, la deuxième session du comité provincial de la transhumance.

Les membres du comité provincial de la transhumance de la province du Nahouri, ont tenu leur deuxième session ce jeudi 13 novembre 2025 autour de plusieurs points inscrits à l’ordre du jour dont le plus important est la situation de la transhumance dans la province du Nahouri.

Pendant plus de quatre heures, les membres ont échangé sur les résultats de l’atelier qui sont entre autres de créer des conditions favorables de dialogue pour mieux comprendre les dynamiques liées à la mobilité du bétail dans un contexte d’insécurité.

La situation de la transhumance dans la province et le bilan de la mise en œuvre du projet DINADANE et les perspectives.

Au terme de cette rencontre, les participants ont identifié des solutions pour une meilleure gestion de la transhumance et ont fait des recommandations aux différents facteurs en vue de créer des conditions favorables pour une mobilité de bétail dans la province et au Ghana.

Le secrétaire général de la province, a invité les différents acteurs à une synergie d’action pour mieux gérer et promouvoir une transhumance transfrontalière dans la province du Nahouri.

Cette activité a été rendue possible grâce au soutien du projet de gestion consensuelle des ressources naturelles partagés dans les zones frontalières des régions du Nando, et du Nazinon (Projet- DINADANE).

Le Projet est financé par la fondation PATRIP et mis en œuvre par le consortium HELP, RECOPA, Fédération NUNUNA ET CLIP au Ghana.

Agence d’information du Burkina

